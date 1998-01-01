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Константин Развозов: «Открытие границ между нашими странами станет "кислородной подушкой" для туриндустрии Израиля»

Стали известны новые подробности неожиданного визита министра туризма Израиля в российскую столицу

Пресс-служба Минтуризма Израиля сообщила сегодня подробности визита главы ведомства Константина (Йоэля) Развозова в Москву, завершившегося в воскресенье.

«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, я настроен оптимистично - достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Это был важный и полезный визит», - заявил министр туризма Израиля

Как сообщается, в составе израильской делегации также присутствовали лава оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 профессор Сальман Зарка и директор департамента медицинских лабораторий при Министерстве здравоохранения Израиля д-р Рути Ишай.

В ходе визита состоялись встречи делегации с министром здравоохранения России, главой Роспотребнадзора, главой Ростуризма, главой Минвостокразвития России и другими официальными лицами.

В ходе встреч на государственном уровне министр туризма Израиля подчеркнул необходимость взаимного открытия границ для туристов, а также отметил важность возобновления авиасообщения между странами.

Кроме того, делегация побывала в нескольких ведущих медицинских лабораториях России, проводящих серологические тесты, и встретилась с изобретателем российской вакцины «Спутник» Александром Гинцбургом.

Как сообщается, целью этих встреч было «изучить систему контроля и сертификации, действующую на территории РФ и разработать процедуру въезда в Израиль таким образом, чтобы она была максимально комфортной для туристов, привитых «Спутником», а также безопасной в плане предотвращения распространения заболевания в Израиле».

Подводя итоги визита г-н Развозов заявил: «Открытие границ между нашими странами – важная государственная задача, которая позволит туристам вновь путешествовать и сотням тысяч семей наконец-то увидеть своих родных и близких, спасет многие частные бизнесы от разорения и станет своего рода кислородной подушкой для индустрии туризма Израиля, парализованной вот уже более 20 месяцев.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, я настроен оптимистично - достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Это был важный и полезный визит».

«Стороны договорились о немедленной организации совместных рабочих групп для принятия скорейших действий c целью возобновить туристические потоки без ущерба здоровью общества.

Сразу по возвращении израильской делегации начались совещания всех профильных и межправительственных ведомств с целью принятия окончательных решений по механизму въездного туризма из России», - добавили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU