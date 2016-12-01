Новости РСТ: «Выплаты туристам «Музенидис Трэвел» будут символическими» Операторы, работающие под брендом «Музенидис», и эксперты РСТ комментируют перспективы возмещения ущерба клиентами обанкротившегося туроператора

Четыре туроператора, работавшие под брендом «Музенидис» направили в страховую компанию «ТИТ» реестры договоров, по которым не могут быть быть выполнены обязательства в связи с остановкой деятельности компаний. Об этом сообщил генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, на которого ссылается пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. По информации РСТ, в реестре московской компании «Музенидис Трэвел» указаны 16.465 человек, сумма невыполненных обязательств 822 млн рублей. Фингарантии туроператора составляют 50 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» внес в реестр 3160 человек, сумма 143 млн рублей. Фингарантии 10 млн рублей. У «Музенидис Трэвел Екатеринбург» 1022 пострадавших туриста, сумма 84 млн рублей. Фингарантии 10 млн рублей. По словам Александра Цандекиди, в эти реестры включены только турпакеты. Генеральный директор «Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону» Мария Рудакова сообщила такие цифры по своей компании: 1745 туров, 4369 туристов, сумма 210,2 млн рублей. Плюс собран реестр отдельно проданных услуг – авиа и наземка: 485 человек, сумма 15,2 млн рублей. Фингарантии – 10 млн рублей. Таким образом, на сегодня зафиксировано 25501 пострадавших туристов, общая сумма долга составила 1 млрд 274,4 млн рублей. Как сообщает Ирина Тюрина, «Очевидно, что выплаты туристам будут символические, но окончательными эти цифры считать нельзя. Страховая компания «ТИТ» параллельно принимает от туристов заявления на выплату страхового возмещения и формирует реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря». «Сверка очень важна, поскольку данные часто не совпадают. Например, когда турист оплатил тур, но деньги но до туроператора не дошли либо дошли не полностью», – сказал ранееs председатель комитета РСТ по правовым вопросам, руководитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов. Кроме того, отмечает он, не факт, что страховщик учтет в числе пострадавших тех туристов, которые купили отдельные услуги, а не турпакеты, что, увы, будет соответствовать отраслевому закону. Как напоминает также Ирина Тюрина, «деньги за проданные туры были своевременно переведены греческому принимающему туроператору Mouzenidis Travel, это подтверждается всеми необходимыми документами. Но после смерти в марте 2021 года основателя холдинга Бориса Музенидиса выяснилось, что до поставщиков услуг деньги нее дошли. Греческие партнеры признают свои обязательства перед российскими туроператорами, однако не могут ни выполнить их, ни произвести возврат ранее уплаченных средств». Сегодня же Ростуризм сообщил, чтозапустил колл-центр, в котором туристы могут получить оперативную информацию по ситуации с туроператором «Музенидис Трэвел», сообщает во вторник пресс-служба ведомства. «Специалисты колл-центра готовы ответить на вопросы туристов с 08:00 до 20:00 мск по номеру 8 (800) 200 34 11. Звонок бесплатный. Кроме того, для клиентов «Музенидис Трэвел» запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф», — говорится в сообщении ведомства. /TOURBUS.RU

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