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23 ноября
Туристы жалуются на новые сложности при вылете из Египта
По информации туристов, прохождение регистрации и досмотра в аэропортах египетских курортов может растянуться на пять часов
В профессиональном сообществе и соцсетях в последние дни вновь активно обсуждается вопрос сложностей, который испытывают российские туристы при вылете с из аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. По словам экспертов, проблемы, которые существовали и ранее, обострились с началом массовых чартерных программ полетов в этом месяце.
Так, в минувшие выходные большой резонанс получила публикация известного российского журналис и тревел-блогера Ильи Варламова в одной из соцсетей, озаглавленная «Почти 5 часов невероятного удовольствия, чтобы покинуть Египет».
На минувшей неделе один из читателей нашего портала, подписавшийся как «Андрей» , также описал в письме в нашу редакцию похожие проблемы с вылетом из Египта в этом месяце: «Происходящее при вылете из Египта (мы вылетали из Шарм-Эль-Шейха 9 ноября) находится далеко за гранью разумного. Такой ужасной посадки у меня не было за 25 лет полетов. Почти два часа стояния в очереди на вход в зал регистрации - и это с маленькими детьми, которых вокруг было множество. Затем бессмысленная имитация досмотра - нерегулируемая толпа пытается пройти сквозь две рамки, все сопровождается криками персонала и пассажиров.
И третья проверка уже при входе в зал посадки - очередь делится по гендерному признаку и один (!) сотрудник проверяет каждую очередь, досматривая личные вещи. Это полный бред, который, кстати, не имеет никакого отношения к тщательной проверке.
Мы не понимаем, почему российские туроператоры привозят туристов в Египет, когда абсолютно не обеспечен нормальный вылет из страны».
На проблему начали обращать внимание и политики. Так, вчера лидер участвовавшей в думских выборах партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет «из-за отвратительного отношения к российским туристам».
«Призываем Вас, как главу МИДа, рассмотреть вопрос о прекращении авиасообщения с Египтом до тех пор, пока эта страна не выполнит требование Росавиации в разумном ключе и не начнёт элементарно уважать граждан Российской Федерации», – написал г-н Хвостов в обращении, которое цитирует Национальная служба новостей.
Напомним, что эта проблема уже активно обсуждалась в конце октября. Тогда Ассоциация туроператоров, впрочем, отмечала, что «участники туристического рынка призывают посмотреть на проблему глубже: тщательные и поэтапные проверки всех российских пассажиров предусмотрены протоколами безопасности, на которых настаивала именно российская сторона. Только на таких жестких условиях российские власти разрешили прямые рейсы в Египет после страшной трагедии в октябре 2015 года.
Эксперты добавляют, что авиакомпании и туроператоры находятся в постоянном контакте с египетской стороной и пытаются оптимизировать предполетные процедуры. Однако ситуация упирается не только в протоколы, которые изменить и отменить нельзя, но и в нехватку местного персонала».
/TOURBUS.RU
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