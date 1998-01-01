Туристы жалуются на новые сложности при вылете из Египта

В профессиональном сообществе и соцсетях в последние дни вновь активно обсуждается вопрос сложностей, который испытывают российские туристы при вылете с из аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. По словам экспертов, проблемы, которые существовали и ранее, обострились с началом массовых чартерных программ полетов в этом месяце.

Так, в минувшие выходные большой резонанс получила публикация известного российского журналис и тревел-блогера Ильи Варламова в одной из соцсетей, озаглавленная «Почти 5 часов невероятного удовольствия, чтобы покинуть Египет».



Как пишет г-н Варламов, «Мы приехали в аэропорт в 14:40, рейс — в 17:50. Прямо на входе спрашивают, куда летишь. Если в Европу, то проходишь без проблем. Если в Россию, то тебя отправляют в роскошный зал ожидания. Сотни людей с детьми, багажом, не соблюдая санитарные меры стоят на первый досмотр, ведущий на регистрацию. Египтяне поставили целых 2 рамки. Это очень грамотное решение, учитывая, что одновременно вылетает 5-6 самолетов. Очередь почти не двигается, в ней мы провели 2 часа.



Дальше сдача багажа и регистрация. Очередь на паспортный контроль всего минут на 20… А дальше еще одна неспешная очередь на досмотр ручной клади! Опять целых 2 рамки! Дети уютно расположились на полу аэропорта, отсутствие питьевой воды и туалета — то, что нужно в эти часы ожидания. Через полтора часа — очередной досмотр, где сотрудники аэропорта изучают твои вещи своими «чистыми» руками.

В итоге рейс задержали на 2 часа, чтобы все пассажиры успели пройти. Единственное желание после отлета из Египта — никогда туда больше не возвращаться».

На минувшей неделе один из читателей нашего портала, подписавшийся как «Андрей» , также описал в письме в нашу редакцию похожие проблемы с вылетом из Египта в этом месяце: «Происходящее при вылете из Египта (мы вылетали из Шарм-Эль-Шейха 9 ноября) находится далеко за гранью разумного. Такой ужасной посадки у меня не было за 25 лет полетов. Почти два часа стояния в очереди на вход в зал регистрации - и это с маленькими детьми, которых вокруг было множество. Затем бессмысленная имитация досмотра - нерегулируемая толпа пытается пройти сквозь две рамки, все сопровождается криками персонала и пассажиров.

И третья проверка уже при входе в зал посадки - очередь делится по гендерному признаку и один (!) сотрудник проверяет каждую очередь, досматривая личные вещи. Это полный бред, который, кстати, не имеет никакого отношения к тщательной проверке.

Мы не понимаем, почему российские туроператоры привозят туристов в Египет, когда абсолютно не обеспечен нормальный вылет из страны».

На проблему начали обращать внимание и политики. Так, вчера лидер участвовавшей в думских выборах партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов призвал главу МИД России Сергея Лаврова прекратить перелеты из России в Египет «из-за отвратительного отношения к российским туристам».

«Призываем Вас, как главу МИДа, рассмотреть вопрос о прекращении авиасообщения с Египтом до тех пор, пока эта страна не выполнит требование Росавиации в разумном ключе и не начнёт элементарно уважать граждан Российской Федерации», – написал г-н Хвостов в обращении, которое цитирует Национальная служба новостей.

Напомним, что эта проблема уже активно обсуждалась в конце октября. Тогда Ассоциация туроператоров, впрочем, отмечала, что «участники туристического рынка призывают посмотреть на проблему глубже: тщательные и поэтапные проверки всех российских пассажиров предусмотрены протоколами безопасности, на которых настаивала именно российская сторона. Только на таких жестких условиях российские власти разрешили прямые рейсы в Египет после страшной трагедии в октябре 2015 года.

Эксперты добавляют, что авиакомпании и туроператоры находятся в постоянном контакте с египетской стороной и пытаются оптимизировать предполетные процедуры. Однако ситуация упирается не только в протоколы, которые изменить и отменить нельзя, но и в нехватку местного персонала».

/TOURBUS.RU