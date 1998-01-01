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22 ноября
Куба ввела электронные анкеты для прибывающих туристов
После 1 января бумажные анкеты будут полностью упразднены
Минтранс Кубы для ускорения прохождения пограничного контроля в аэропортах страны запустил электронную форму анкеты для прибывающих туристов, с ее помощью путешественники быстрее смогут получить QR-код, сообщает портал Radio Cubana.
"После перезапуска международного туризма с 15 ноября и увеличения турпотока Минтранс Кубы принял решение ввести электронную форму анкеты для прибывающих пассажиров на сайте dviajeros.mitrans.gob.cu. Электронная анкета позволит упростить и ускорить процедуру въезда на территорию страны", — пишет издание.
В анкету вносятся: паспортные данные путешественника, дата и номер рейса, информация о багаже,аэропорт прилета, сведения о медицинском документе, с которым пассажир въезжает на Кубу (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на коронавирус), контактная информация (e-mail и телефон), сведения о месте проживания на Кубе, сведения о наличии симптомов COVID-19 за последние 15 дней.
После этого туристу на электронную почту приходит PDF-документ с QR-кодом, который необходимо предъявить в аэропорту.
Туроператоры-члены АТОР также сообщили ключевые моменты в заполнении электронной формы D'Viajeros.
Так, в ANEX Tour разъясняют, что в анкете серия и номер паспорта заполняется без пробела. Также без пробелов вносится номер рейса, и, в зависимости от прилета, выбирается нужный аэропорт.
В PEGAS Touristik добавляют: в поле «провинции» тем, кто летит на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо надо выбрать Ciego de Avila, а всем путешествующим в Варадеро – Matanzas.
Есть и «подсказки» по заполнению графы Sanitary Information. «В ответ на вопрос You must have a vaccination schedule or a PCR-RT test to travel to the Republic of Cuba – выбираем– Vaccination – SPUTNIK V. Schedule – выбираем FULL. Если турист летит с ПЦР-тестом нужно выбрать Test PCR-RT (NAAT)», – поясняют специалисты ANEX Tour.
/TOURBUS.RU
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