В летне-осеннем сезоне «Розу Хутор» посетили 850 тыс. туристов

Около 850 тыс. туристов побывали на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 1 мая по 8 ноября 2021 года, это на 6% больше, чем за тот же период годом раньше, сообщил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский, которого цитирует пресс-служба комплекса.

"Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — рассказал он.

Приоритетным направлением развития курорта в следующем летнем сезоне, по словам Белокобыльского, станет природный туризм.

"Сегодня у нас в стадии завершения дополнительная сеть пеших маршрутов длиной более 40 километров. Между ними для отдыха туристов будут расположены благоустроенные кемпинги. В следующем году один такой лагерь уже сможет принять первых гостей. По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах рядом с природными достопримечательностями. Это некапитальные строения для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность их круглогодичного использования. Реализация проекта потребует от трех до пяти лет.

Мы планируем продвижение от лагеря к лагерю, а не одномоментное возведение всех кемпингов. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на курорте "Роза Хутор", — рассказал он.

Как напомнили в пресс-службе "Розы Хутор", прошедшим летом курорт предлагал гостям 100 км пеших троп и новые маршруты, организованные совместно с Сочинским национальным парком.

"Особой популярностью пользовался Парк водопадов "Менделиха", где можно увидеть в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи водопад (77 метров) – "Золотой". Среди пеших маршрутов с гидами Центра активного отдыха наиболее востребованным был "Харгинский лес" (всего действовало 8 маршрутов). Его протяженность составляет 14 км, что занимает около 6 часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папортников с человеческий рост и необъятных буков", — рассказали в пресс-службе.

Наиболее востребованным среди аттракционов курорта стал родельбан – на "летних санях" за сезон прокатались почти 20% гостей. Кроме того, ежедневно более тысячи человек посещали этнографический комплекс "Моя Россия", включающий 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов страны.

Кроме того, гости курорта могли совершать прогулки на велосипедах по 13 маршрутам, часть из которых доступна круглый год.

"Любителям пляжного отдыха курорт летом предложил не только пляж Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Морской пляж "Роза Хутор" в Имеретинской долине за соответствие строгим стандартам качества, чистоты и безопасности в этом сезоне вновь получил Голубой флаг", — добавили в пресс-службе.

Как ожидается, зимний сезон 2021/22 года стартует на "Розе Хутор" уже 17 декабря, - добавили в компании.

/TOURBUS.RU