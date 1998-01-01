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Туристические регионы: Антикоронавирусные ограничения

Костромская область продлевает ограничения до 1 февраля/ В Татарстане для поездки на общественном транспорт теперь нужен QR-код/ Севастополь смягчает антиковидные запреты

Костромская область продлевает ограничения до 1 февраля

Власти Костромской области продлили до 1 февраля действующий ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба администрации региона

Остаются в силе запрет на проведение мероприятий и самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19. Кроме того, до 1 февраля несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

До 1 февраля продлевается требование по наличию QR-кода для посещения общественных мест.

Власти также расширили список мест, куда потребуется специальный код. Со 2 декабря в него включат бани и сауны, за исключением общественных бань.

С 20 декабря предъявлять QR-код будет необходимо при посещении дворцов и домов культуры, домов народного творчества, домов и центров ремесел, библиотек, музеев, архивов, объектов туристского показа.

В Татарстане для поездки на общественном транспорт теперь нужен QR-код

Татарстан первым из регионов России ввел с понедельника QR-коды на общественном транспорте. "На 7:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек", — сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем телеграм-канале.

Там же сообщается, что на улице Серова встали трамваи маршрутов N1 и N6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Произошла задержка движения. В метрополитене похожая ситуация: перед входом на станцию стоят проверяющие QR-кодов.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо справки о медотводе.

Севастополь смягчает антиковидные запреты

Севастопольский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса разрешил работать ресторанам по ночам и открыть детские секции на фоне улучшения эпидобстановки.

"Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели. Это позволит нам убедиться, что положительная динамика COVID-показателей сохраняется. Но самым важным останется соблюдение режима QR-кодов на допуск в заведения общепита, и контроль будет достаточно серьезным", — сказал губернатор Михаил Развожаев на заседании штаба в пятницу.

Кроме того, на заседании принято решение разрешить с понедельника театрам и кинотеатрам работать при заполнении 70% залов. Также смогут открыться детские секции и кружки.

Губернатор пояснил, что принять такие решения позволяет стабилизация ситуации с коронавирусом, которая "вошла в контролируемое русло".

/TOURBUS.RU