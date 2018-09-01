«Аэрофлот» снова повысил топливные сборы

Российские перевозчики ожидают дальнейшего повышения цен на авиабилеты также в связи с введением QR-кодов

"Аэрофлот" с сегодняшнего дня повысил топливный сбор на внутренних и международных рейсах, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Которую цитирует «Интерфакс». Сбор на рейсах внутри страны, по ее словам, увеличится с 1,65 тыс. до 2,2 тыс. руб. (+33%), за пределами страны — с 20 до 30 евро (+50%).

Речь идет о сборах для билетов в классе "эконом", следует из данных сайта "Аэрофлота". В классе "комфорт" сбор выше "эконома" в 1,5 раза, в "бизнесе" — в 2 раза. Для некоторых направлений размер сбора отличается.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. руб. за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", — сказала г-жа Спивакова журналистам.

По информации СМИ, до кризиса, связанного с пандемией COVID-19, топливный сбор для "эконома" на рейсах "Аэрофлота" внутри РФ был на уровне 2,7 тыс. руб.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявляли ранее в "Аэрофлоте". Обеспокоенность выражали и другие перевозчики. В марте топливный сбор в экономклассе «Аэрофлота» уже вырос на 150 рублей.

Сейчас топливный сбор составляет 1650 рублей для перелетов между российскими аэропортами, не считая рейсы между Москвой и Якутском, Читой и Улан-Удэ - там взимают 4350 рублей, отмечает Forbes.

При этом, отмечает «КоммерсантЪ», стоит ожидать и дальнейшего подорожания билетов, которое может быть связано с введением QR-кодов при продаже билетов. Российские авиаперевозчики могут терять 15 млрд руб. ежемесячно, если их обяжут проверять QR-коды при покупке билетов, подсчитали в авиакомпании из топ-5.

Еще в 20 млрд руб. может обойтись возврат билетов непривитым клиентам. Также отрасль ждет падения пассажиропотока и вызванный этим рост тарифов на 15–20%.

Собеседник издпния в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что там готовятся к снижению пассажиропотока как минимум на 40% и повышению цен на билеты в пределах 10–15%. Источник в другой авиакомпании говорит, что там оценивают ежемесячные потери отрасли в 7–10 млрд руб.

«В период с декабря по июнь 2022 года уже продано около 7% кресел, мы столкнемся с фактической отменой невозвратных тарифов, что очень по нам ударит»,— говорит источник в третьей авиакомпании. По его оценке, в случае резкого падения пассажиропотока компенсировать его сможет рост тарифов на 15–30%.

/TOURBUS.RU