Новости Австрия закрывается для туристов Альпийская страна не будет принимать туристов, включая россиян, в период нового локдауна, который продлится, как минимум, до 3 декабря

Австрия не будет принимать иностранных туристов как минимум до 3 декабря 2021 года, – следует из сообщения, размещенного на сайте Туристического офиса Австрии в Москве. Правительство Австрии ввело общенациональную изоляцию с cегодняшнего дня из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Важно, что в данном случае, ограничения распространятся, в том числе, на вакцинированных. Локдаун может закончиться 3 декабря, но если власти сочтут санитарную обстановку неудовлетворительной, ограничения продлятся до 13 декабря, - сообщает Ассоциация туроператоров. Во время локдауна в Австрии закроют почти все магазины, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты (кроме продуктовых магазинов и аптек, банковских и почтовых отделений). Круглосуточно будет действовать запрет на выход из дома без уважительной причины. Австрия также начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года, став первой страной в мире, которая сделает это на общенациональном уровне. В настоящее время в Австрии привито от ковида почти 70% всего населения. Австрийские власти также пересмотрели санитарные протоколы как внутри страны, так и для прибывающих из-за рубежа. С 8 ноября в стране действует так называемое «правило двух П,: для посещения ресторанов, заселения в отели, проезда на транспорте, пользования канатными дорогами и так далее, необходимо быть вакцинированным или переболеть COVID-19, а результаты ПЦР-тестов во внимание больше не принимаются. Это правило сохранится и после окончания общенационального локдауна для всех. Однократная вакцинация Johnson & Johnsonпри этом признается только до 3 января 2022 года, после чего потребуется повторная вакцинация. Напомни, что Австрия выдавала в России краткосрочные визы и с 15 августа впускала россиян с туристическими целями . Но отечественная вакцина «Спутник V» (как и другие российские препараты) до сих пор не одобрена властями страны. Соответственно, российский сертификат не освобождает от необходимости прохождения предварительной регистрации (Pre-Travel-Clearance), предоставления отрицательного результата ПЦР-теста при въезде в Австрию и прохождения обязательного десятидневного карантина (которыйможет быть завершен и на пятый день при повторном негативном ПЦР-тесте). От прохождения карантина и регистрации освобождаются привитые одобренными ВОЗ вакцинами; имеющие справку о выздоровлении; въезжающие с гуманитарными целями, по медицинским показаниям или следующие транзитом. По информации АТОР, Визовые центры Австрии при этом продолжат работу за исключением новогоднего периода. По информации визового оператора VFS Global, региональные Визовые центры закончат прием документов в период с 21 по 23 декабря, а с 27 декабря по 9 января будут закрыты. Московский закончит приём документов 24 декабря, с 27 по 30 декабря будет работать на отправку готовых паспортов, а потом также уйдет на каникулы до 9 января 2022 года. Прием и выдача документов возобновятся с 10 января 2022 года. Отметим,. также, что сегодня в соседних Чехии и Словакии также вводится самоизоляция для всех непривитых и непереболевших COVID-19. Для этой категории граждан будет запрещен вход в заведения общественного питания, большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также участие в массовых мероприятиях. Данная мера действует до февраля следующего года. В Словакии для непривитых будут открыты только аптеки и продуктовые магазины. /TOURBUS.RU

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