Министр туризма Израиля и глава Минздрава РФ обсудили «создание условий для возобновления взаимных поездок»

В ходе переговоров в Москве Минздрав Рф предложил Израилю признать не только вакцину «Спутник-V», но и российские тесты на антитела

Как сообщили нам в пресс-службе Минздрава РФ, в конце минувшей недели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко встретился с правительственной делегацией Государства Израиль, которую возглавил министр туризма страны Константин Развозов (на фото).

Главной темой для обсуждения стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем, что является непростой задачей в условиях пандемии COVID-19.

Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Израилем, которое обсуждалось в ходе недавнего видеозвонка с Министром здравоохранения Ницаном Горовицем.

«Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал Госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован у нас в полной мере», – заявил Михаил Мурашко.

«К окончанию 4-й волны в стране получили третью дозу вакцины уже 2/3 населения Человек считается вакцинированным, если он получил последнюю дозу вакцины не ранее, чем 6 месяцев назад. – сообщил Йоэль Развозов.- Если через 6 месяцев не пройдена повторная вакцинация – человек считается не вакцинированным и на него распространяются соответствующие ограничения, такие как необходимость соблюдать карантин. Идет активная вакцинация детей и подростков.

Мы знаем о высокой эффективности российской вакцины «Спутник». Также мы ознакомились с российской системой электронных сертификатов о вакцинации на портале Госуслуг, которая работает эффективно. Поэтому планируется с 1 декабря разрешить въезд в Израиль для россиян, привитых «Спутником». У нас еще есть время, чтобы проработать все необходимые условия и формальности».

По словам главы штаба по COVID-19 Израиля Салмана Зарки, «в настоящее время по прилету в Израиль в аэропорту иностранцы, имеющие сертификат вакцинации и основания для въезда в страну, сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела».

По мнению российской стороны, процедуры тестирования по прилету можно было бы избежать и тем самым упростить процедуру въезда в случае признания результатов серологического теста из российской лаборатории.

Михаил Мурашко и Йоэль Развозов договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросы взаимного сотрудничества двух стран, отметили в пресс-службе.

Напомним, что в минувший понедельник пресс-служба министерства туризма Израиля сообщила, что с 1 декабря въезд в страну откроется российским туристам, для въезда в Израиль россиянам нужно сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилету – один серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно еще и ПЦР-тест. Оба теста платные. Так, ПЦР-тест по предварительной записи обойдется в $25.

Также ранее в интервью агентству ТАСС Константин Развозов отметил, что «В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 дней послеи открытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов.

Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники",

/TOYRBUS.RU