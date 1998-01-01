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Для посещения торговых центров и общепита курортов Кубани в ближайшие два месяца нужен QR-код

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел новые антикоронавирусные ограничения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел новые ограничения на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом, - сообщает «Интерфакс».

"С учетом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе", — написал Кондратьев в телеграм-канале. Он отметил, что такие же требования сохраняются для общепита.

Помимо этого, губернатор Кубани уточнил, что до 18 января QR-код потребуется при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий, а также для посещения фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, всех предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости).

"Сегодня у нас закрыты для зрителей театры, музеи, спортивные мероприятия. Мы открываем их. Но правила для посещения аналогичные — QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справка о медотводе", — добавил глава региона.

Число пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае за последние сутки выросло на 903, что является самым высоким показателем за весь период пандемии и почти втрое выше уровня прошлой пятницы, сообщает между тем оперштаб региона.

"За последние сутки в крае подтвердили 903 случая COVID-19. Среди заболевших — 583 женщины и 320 мужчин. В том числе — 81 ребенок. Возраст пациентов — от месяца до 92 лет", — говорится в сообщении.

Оперштаб отмечает, что антирекордные показатели по числу заразившихся коронавирусной инфекцией в крае обновляются каждый день. Так, неделю назад, 12 ноября в крае было зафиксировано 350 случаев. Последний антирекорд поставлен накануне — в четверг 18 ноября прибавилось 819 новых пациентов.

"Среди заболевших дети до 17 лет составляют 18%, люди старше 50 лет — 44%", — сообщила на брифинге краевого оперштаба специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории краевого роспотребнадзора Диана Тюпина.

/TOURBUS.RU