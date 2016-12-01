Роспотребнадзор разъяснил клиентам «Музенидиса» порядок получения страховых выплат

Роспотребнадзор разъяснил туристам порядок получения страховых выплат после прекращения деятельности туроператора "Музенидис Трэвел" и рекомендовал обращаться за консультацией по этому вопросу в региональные центры ведомства.

"Роспотребнадзор обращает внимание, что основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта.

Датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности, в этом случае речь идет о 12 ноября", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте, которое цитирует «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре добавили, что для оказания необходимой консультативной и практической помощи, связанной с защитой нарушенных прав, пострадавшие туристы могут обращаться в консультационные центры для потребителей, созданные при ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора во всех субъектах РФ.

Как отметили в ведомстве, «под реальным ущербом, подлежащим возмещению по договору страхования ответственности туроператора, понимаются расходы туриста и на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации турпродукта. При этом выплата страхового возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в рамках законодательства.

Заявление о выплате страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта можно найти на сайте страховщика СК "ТИТ"».

Документы на страховое возмещение могут быть направлены в электронном виде на адрес электронной почты: mzt@titins.ru. Страховщик будет принимать требования от клиентов "Музенидис Трэвел" до 1 декабря.

Напомним, что туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. Из-за остановки компания не сможет отправить в Грецию либо вернуть средства 25 тысячам туристов.

Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. При этом общая сумма обязательств перед клиентами, по информации самой компании, достигает 18 млн евро.

/TOURBUS.RU