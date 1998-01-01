Комитет Госдумы по туризму поддерживает отсрочку еще на год возврата средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев (на фото) сообщил, что его комитет поддерживает продление еще на год действия постановления Кабинета министров о переносе сроков выполнения обязательств туроператоров по приобретенным до пандемии турам, - сообщает ТАСС,

Речь идет о постановлении от 20 июля 2020 года №1073, оно касается не состоявшихся из-за пандемии зарубежных туров, приобретенных до 31 марта 2020 года. Как напомнил г-н Тарбаев, мораторий на исполнение обязательств туроператоров действует до 31 декабря этого года.

«Мы, безусловно, хотели бы, чтобы это постановление было рассмотрено, чтобы продлить мораторий на год. Чтобы все-таки дать возможность нашим туроператорам выплатить туристам долги либо предложить им взамен другой турпродукт», – сказал ТАСС глава комитета.

По словам Сангаджи Тарбаева, если этот мораторий не будет продлен, российскую туротрасль «ожидает очередной неприятный удар. Потому что сегодня многие туристические компании не в состоянии выполнить свои обязательства из-за того, что уже второй год полноценно эта сфера не работает», – пояснил он.

Отсрочка исполнения туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам может быть продлена, в том числе с учетом действующих из-за коронавируса ограничений, сообщила 16 ноября замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

Ранее глава «Турпомощи» Александр Осауленко также сообщил, что его организация направила в правительство просьбу о продлении отсрочки для туроператоров по возврату средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры до конца 2022 года.

Как отметил г-н Осауленко, «И бизнесу, и власти удалось сохранить приличное количество туроператоров: у нас почти 400 туркомпаний занимаются выездным туризмом, они есть в федеральном реестре туроператоров. Они сохранили штат, офис, пользовались поддержкой правительства. И сегодня все эти 1,5 года пойдут насмарку, если не пролонгировать постановление об отсрочке выплат по обязательствам за туры.

Мы можем потерять от 25 до 50% туроператоров, с учетом того, что у нас есть монооператоры, которые могут работать на каком-то одном европейском направлении, которое на сегодняшний день закрыто».

/TOURBUS.RU