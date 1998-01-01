Новости Въездной турпоток в Россию упал, по сравнению с «допандемийным» периодом, в 24 раза Погранслужба ФСБ РФ опубликовала статистику въездного потока в нашу страну за три квартала этого года

Как сообщают Погранслужба ФСБ РФ и Ассоциация туроператоров, Россию с января по сентябрь включительно посетили 8, 8 млн иностранных граждан, но лишь 2% - с целью туризма (175,8 тыс.). Общий въездной поток сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а туристический – как минимум в 24 раза. Главным поставщиком туристов в Россию по итогам трех кварталов 2021 года неожиданно стала Куба. За девять месяцев кубинцы совершили 44,4 тыс. визитов, официально декларируя туристическую цель прибытия. «Туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистической неточностью, так как кубинских туристов участники рынка практически не принимают. Скорее всего, на самом деле эти визиты совершались с целью транзита, приезжали студенты или их родственники», - отмечает АТОР. На втором месте находится один из традиционных допандемийных лидеров въездного туризма в Россию – Германия. За девять месяцев граждане этой страны совершили 25,9 тыс. туристических визитов в Россию. Это примерно на 3 тыс. больше, чем с января по сентябрь 2020 г., но в 18 раз меньше, чем за этот же период 2019 г. На третьем месте – Объединенные Арабские Эмираты. По итогам трех кварталов текущего года, турпоток из этого региона достиг показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года - 18 тыс. визитов. Туроператоры отмечают, что граждане Эмиратов выбирали поездки в Москву и Петербург вместо привычных для них летних визитов в Европу. Далее в рейтинге – Турция. За означенный период граждане Турции совершили 15 тыс. туристических поездок в Россию. Двумя годами ранее этот показатель был в 2,6 раза выше. Но, как и в случае с кубинцами, многие визиты из Турции, попавшие в статистику туристических, совершались с иными целями: посещение родственников, работа, бизнес, обучение, - отмечают аналитики АТОР. Одним из главных поставщиков организованных туристических групп стала Индия. Погранслужба ФСБ насчитала 10,6 тыс. визитов граждан этой страны. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, но в шесть раз меньше, чем с января по сентябрь 2019 года. Заметно больше стали интересоваться Россией и граждане Катара: в этом году они совершили 9 тыс. туристических визитов в нашу страну, а 2019 году за три квартала приезжали всего лишь 2,1 тыс. раз. «Туроператоры подтверждают, что катарские туристы – «самые настоящие» и спрос на туры в Россию у них действительно существует», - отметили в Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU Въезд иностранцев в Россию с целью туризма по данным Пограничной службы ФСБ РФ за 9 месяцев 2021 г. (тыс. поездок)





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