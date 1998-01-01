Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Мальдивы приняли миллионного туриста Почти двести тысяч из миллиона туристов, посетивших экзотические острова в этом году - россияне

Почти 200 тыс. российских туристов прибыли на Мальдивские острова с января по начало ноября, Россия занимает второе место по турпотоку, сообщили нашему порталу в офисе по туризму архипелага. «С 1 января по 9 ноября на Мальдивах отдохнули более миллиона иностранных туристов. Среди них – 194,5 тыс. российских. Россия занимает второе место по турпотоку с долей рынка 18,4%. На первом месте Индия, из которой приехали 238,3 тыс. туристов (доля рынка – 22,5%. На третьем с большим отрывом – Германия (74,4 тыс. туристов)», — говорится в сообщении. В первую десятку по турпотоку на Мальдивы вошли также США, Великобритания, Саудовская Аравия, Испания, Украина, Франция и Казахстан. Турпоток из России на Мальдивы в 2021 году вырос более чем в три раза – с 63,3 до 194,5 тыс., а по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда он составил 83 тыс. – в 2,3 раза. Общее число иностранных туристов увеличилось на 144,5% по сравнению с 2020 годом. В число наиболее быстрорастущих рынков, помимо российского, вошли Казахстан и Украина. «Миллионный турист прибыл на архипелаг 29 октября, им стал путешественник из Франции, прилетевший с женой. В аэропорту Velana их встретили представители министерства по туризму страны и вручили сертификаты на бесплатное проживание в отелях», — отмечают в офисе по туризму. Напомним, что Мальдивы открылись для иностранных туристов одними из первых – в июле 2020 года. Российским туристам для поездки нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 96 часов до полета. За 24 часа до полета необходимо заполнить электронную декларацию здоровья imuga.immigration.gov.mv, куда надо загрузить тест. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Отметим также что компании — члены Ассоциации туроператоров отмечают, что Мальдивы занимают одну из лидирующих позиций в новогодних предпочтениях наших туристов. «Мальдивы – это, пожалуй, самое востребованное направление люксового отдыха этого года. Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5-6 месяцев до заезда», – рассказали в «Интуристе». «Направление очень востребовано на Новый год, мест в отелях практически не осталось. Но у нас есть гарантии под Новый год, потому еще можно успеть забронировать номер в хорошем отеле», – заявили в TUI Россия. В компании «Русский Экспресс» отметили, что номера на Новый год в качественных отелях 3*-4* на Мальдивах были проданы еще полтора месяца назад. «Основной спрос все же сосредоточен на отелях 5* и 5* deluxe. Туристы, которые привыкли отдыхать на Новый год в отелях этого уровня, понимали, что бронировать следует заранее. В октябре еще можно было точечно найти интересующие варианты размещения, но к ноябрю практически ничего и в этом сегменте не осталось», – отметила Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс». /TOURBUS.RU

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