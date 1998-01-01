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19 ноября
Словения начинает выдачу виз российским туристам

Россияне могут посещать Словению с прививкой «Спутником», а авиасообщение с Любляной восстановлено с 9 ноября


 

Как сообщается на сайте посольства, «С 19 ноября 2021 года посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации». Также сообщается, что, в связи с коронавирусыми ограничениями, заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global.

 

По информации посольства Словении и АТОР, для въезда в Словению нашим туристам необходимо предоставить сертификат о вакцинации вакциной «Спутник V». Туристы, которые перенесли болезнь в течение шести месяцев до поездки, могут приехать в Словению, имея доказательства того, что после болезни вакцинировались хотя бы первой дозой вакцины («Спутник Лайт»).

Кроме подтверждения вакцинации хотя бы одной дозой им также необходимо будет предоставить медицинское свидетельство о выздоровлении от COVID-19 (сертификат переболевшего).

Дети до 12 лет могут въехать в Словению без сертификата о прививке в сопровождении привитых близких родственников.

 

Также необходимо заполнить форму отслеживания пассажиров, при этом каждый пассажир должен заполнить свою собственную форму, включая пассажиров, путешествующих вместе как семья или в группе. Пассажирам, путешествующим по суше (автобусом, поездом или машиной), не нужно заполнять форму.

Помимо этого перед поездкой на сайте полиции Словении можно заполнить специальную форму для туристов- она не не обязательна к заполнению, но ее оформление облегчит и ускорит прохождение контроля на границе. После заполнения этой формы создается документ, который турист может распечатать или сохранить на своем телефоне.

 

Туроператоры — члены АТОР позитивно оценили новость о скором возобновлении выдачи туристических виз. Так, в компании ПАКС рассказали, что ранее признание Словенией российской вакцины «Спутник V» незначительно оживило спрос, ведь приехать в страну могли лишь те российские туристы, у которых была открытая Шенгенская виза.

«Мы уверены, что спрос на Словению теперь пойдет в гору. У нас уже выставлены оздоровительные туры (курорт Рогашка Слатина), горнолыжные туры (курорты Бохинь, Бовец, Краньска Гора). Видим интерес, в том числе, и к вакцинным турам в Любляну», – рассказала Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС.

 

Напомним, что с 9 ноября авиасообщение России со Словенией официально возобновлено (три рейса в неделю по направлению Москва — Любляна). Сейчас по этому маршруту летает «Аэрофлот».


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