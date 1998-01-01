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Зарина Догузова обсудила безопасность российских туристов в Абхазии

Глава Ростуризма просит власти Абхазии проверить пансионат «Самшитовая роща», где в результате стрельбы пострадали наши туристы

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Республики Абхазия Теймуразом Хишбой. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Ростуризма.

В ходе встречи Зарина Догузова напомнила, что в этом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. В частности, в ресторане пансионата «Самшитовая роща» (на фото) произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулирования конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация.

«Мы знаем, что руководство Абхазии делает многое для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов. Однако мы исходим из того, что вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле.

Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща"», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи с министром туризма Абхазии.

Теймураз Хишба со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Республики Абхазия, и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и министерством туризма Республики Абхазия, призванный придать новый импульс развитию российско-абхазских отношений в сфере туризма.

Реализация документа приведет к увеличению взаимных туристических потоков, при этом вопросам безопасности и комфорта туристов будет уделяться особое внимание. - отметили в пресс-службе туристического ведомства.

/TOURBUS.RU

