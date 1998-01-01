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ЦБ РФ признал Круизный клуб Incruises «финансовой пирамидой»

Компания фактически признана нелегальным поставщиком финансовых услуг на территории России

17 ноября на сайте Банка России появились данные о том, что Круизный клуб Incruises («Инкрузес») , зарегистрированный в штате Флорида, внесен в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Основной признак, установленный Банком России для внесения компании в этот список – «финансовая пирамида», - сообщает АТОР.

По информации Ассоциации туроператоров, главным принципом работы Incruises было активное привлечение новых участников в «закрытый клуб» с непрерывным ежемесячным внесением ими ста долларов США, которые «превращались» в 200 круизных баллов (собственная внутренняя валюта компании Incruises). При неплатежах более года все накопленные баллы «сгорали».

Воспользоваться внесенными средствами можно было только через 5 лет, отправившись в "бесплатный" круиз – но без покрытия таких расходов, как перелет, страховка, алкогольный пакет и прочие обязательные траты на борту.

Теперь же компания Incruises фактически признана нелегальным поставщиком финансовых услуг на территории РФ. Как указано на сайте ЦБ, обращение к нелегальным поставщикам может привести к потере денег и ущербу для клиентов, так что банком принимаются меры по ограничению деятельности подобных компаний.

Среди них – блокировка сайтов, а также взаимодействие с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Часть ограничительных мер в отношении Incruises уже была применена – в начале ноября Роскомнадзор заблокировал сайт компании по обращению ЦБ. Впрочем, серьезных последствий это действие не имело, поскольку компания сумела обойти блокировку, практически сразу же запустив сайт-клон с возможностью переадресации запросов в интернете.

Теперь же Банк России получил больше полномочий и может эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами компании Incruises.

«К сожалению, подобные предложения круизных путешествий с мнимыми «огромными скидками» могут появиться снова. Поэтому очень важно, чтобы туристы знали, как устроен круизный бизнес и почему круиз никак нельзя в реальности «купить за полцены», – отмечают эксперты Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU