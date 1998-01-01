В руководстве холдинга «Випсервис» - рокировка

Новое направление холдинга — отельный консолидатор — теперь находится под управлением Ольги Долговой, а ее пост главы корпоративного блока заняла Галина Полищук

Как сообщили нам в пресс-службе компании, с 15 ноября управление Корпоративным блоком холдинга «Випсервис» перешло к Галине Полищук, ранее занимавшей позицию коммерческого директора.

Ольга Долгова (на фото), управляющий директор Корпоративного блока, возглавит в качестве управляющего директора новое направление холдинга под названием «Отельный консолидатор».

«Это очень важная «рокировка», которая поможет усилить два стратегическим важных направления деятельности холдинга сильными и опытными менеджерами. Задача Галины – активно монетизировать все конкурентные преимущества, сформированные Ольгой за время ее работы: автоматизированные процессы, высокую агентскую продуктивность, систему предиктивной аналитики «Око».

Задача Ольги – превратить блок работы с местами размещения в третий по обороту и второй по доходу бизнес в нашем портфеле», - заявила Ирина Соловьева, генддиректор холдинга.

«Задача сложная и ответственная, но ясная. Будем работать по данному направлению. Полученное недавно образование МВА от Высшей школы экономики будет существенным подспорьем», — отметила Ольга Долгова.

«Для меня большая честь возглавить команду профессионалов корпоративного бизнеса "Випсервис". Как и ранее, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку клиентам в управлении командировками на высшем уровне и создании деловых мероприятий с wow-эффектом. Наши проекты с клиентами по автоматизации внутренних бизнес-процессов, созданию новых продуктов и услуг, развитию ИТ-решений в соответствии с высокими требованиями рынка и с учетом мировых трендов и новаций, продолжат взятый ранее курс на трансформацию бизнеса.

Главными приоритетами для нас остаются клиенты и сотрудники компании, развитие партнерства с которыми основано на доверии, прозрачности и взаимном уважении», - прокомментировала свое назначение Галина Полищук.

Напомним, что холдинг «Випсервис» основан в 1993 году. На сегодня это крупнейший российский консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг. Холдинг является агентом номер 1 национального перевозчика «Аэрофлот» и ведущим агентом РЖД.

Корпоративный бизнес Холдинга помогает эффективно управлять командировками более 25 лет и представлен в России торговыми марками «Випсервис» и CTW, занимая лидирующие позиции на рынке бизнес-тревел.

В свою очередь «ХотелСтар» – это платформенное онлайн-решение для обслуживания запросов по бронированию наземных услуг. На сегодняшний день ХотелСтар интегрирован в качестве отельного агрегатора в системы холдинга «Випсервис» - «Портбилет» и «Портбилет ТМС». Контент «ХотелСтар» также пополняется транспортными поставщиками, услугами ВИП-залов и другими сервисами в сфере наземного обслуживания.

/TOURBUS.RU