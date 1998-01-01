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Аэропорт Хургады меняет систему оплаты ПЦР-тестов

После 20 ноября туристы смогут оплачивать тесты по прилету только картами системы Visa, при этом наличные приниматься не будут

По информации туроператора ANEX Tour, с 20 ноября в аэропорту Хургады меняется система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 по прибытии, - сообщает АТОР.

Сейчас все пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из РФ в аэропорты курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада, должны иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет. Если ее нет, можно сдать ПЦР-тест по прибытии в аэропорты вышеуказанных городов.

Исключение составляют туристы, которые привиты вакциной «Спутник V» и дети до 6 лет. Вакцина «Спутник Лайт» не может быть использована для въезда в Египет.

Как сообщают в ANEX Tour, с 20 ноября в аэропорту Хургады оплата ПЦР-тестов по прилету принимается исключительно классическими картами международной платежной системы VISA.

Банковские карты Visa Electron, Mastercard, AmEx, российский «Мир» к оплате не принимаются. Нет теперь возможности и оплаты наличными. Стоимость услуги по ПЦР-тестированию – 30 долларов.

В ANEX Tour уточнили, что способы оплаты ПЦР-тестов по прилету в аэропорту Шарм-эль-Шейха не меняются, здесь оплата по-прежнему возможна наличными в долларах США или в местной валюте по курсу на день оплаты.

Алгоритм проведения ПЦР-теста в аэропорту и получения результатов следующий: представитель туроператора в аэропорту взимает с туриста 30 долларов и выдает подтверждающую квитанцию об оплате. Тест проводится внутри терминала перед пропускным пунктом паспортного контроля.

По техническим причинам продолжительность процедуры может составить несколько часов. Если результат теста положительный, туриста оповестят об этом в течение 48 часов через отель проживания. «До получения результатов некоторые отели помещают гостей на изоляцию в отдельные номера, но чаще всего просто рекомендуют гостям минимизировать контакты с остальными отдыхающими», – добавили в ANEX Tour.

При этом, отмечают в АТОР, по наблюдению представителей ANEX Tour, услуга ПЦР-тестов по прибытии в курортных аэропортах Египта сейчас не пользуется спросом у россиян. «Абсолютное большинство туристов предпочитают делать ПЦР-тесты в России, до вылета на отдых. Это касается туристов как из Москвы, так и из регионов», – сообщили представители туроператора.

/TOURBUS.RU