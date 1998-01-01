В Хибинах открылся горнолыжный сезон

Горнолыжные комплексы в Хибинских горах (Кировск, Мурманская область) открыли сезон 2021-2022 года. Сезон на ГК "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро" на горе Айкуайвенчорр открылся в среду, сообщается в группе ГК в соцсетях.

Второй кировский ГК "Кукисвумчорр" начал принимать горнолыжников и сноубордистов на одноименной горе 15 ноября, - сообщает «Интерфакс». Кроме того, в среду на вершине горы Айкуайвенчорр открылся панорамный ресторан ООО "Тирвас" (принадлежит АО "Апатит"). Как сообщалось, в августе текущего года заместитель директора Кировского филиала АО "Апатит" Сергей Свинин анонсировал открытие панорамного ресторана на вершине горы Айкуайвенчорр на начало нового горнолыжного сезона. Генеральный директор ООО "Тирвас" Герман Симаков сообщил, что общий объем инвестиций в создание панорамного ресторана на горной вершине составляет более 400 млн рублей. Ранее также сообщалось что в Кировске планируют построить четыре новых гостиницы, застройщиками станут компании из Санкт-Петербурга, Мурманска и Мончегорска

Также ранее стало известно, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 17 декабря намерена начать полеты и Санкт-Петербурга в аэропорт Хибины.Как сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков «новый авиарейс окажет влияние на рост турпотока на горнолыжные комплексы Хибинских гор».

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авиакомпании "Северсталь" и "Сибирь" (входит в группу S7). География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу.

В то же время ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе также прогнозировала хороший спрос на горнолыжный отдых в Хибинах этой зимой.

"Мы о какой-то картине новогодних продаж сможем говорить после второй половины ноября. Тогда будет понятен рейтинг направлений, что продается и по какой цене. И если говорить о прогнозе, уже очевидно, что хитом продаж будут горнолыжные направления, в первую очередь, в России... Хибины, поскольку туда планируются чартеры, смогут войти в пятерку наиболее востребованных горнолыжных направлений", — сообщила эксперт.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро"). При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом.

Горнонолыжный сезон в Хибинах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае.

В 2020 году из-за пандемии ГК "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" были вынуждены закрыться в конце марта. Для увеличения продолжительности горнолыжного сезона в Хибинах внедрена система искусственного оснежения.

По данным администрации Кировска, в 2020 году турпоток в Хибины составил 146 тыс. человек (турпоток всей Мурманской области в 2020 году составил 350 тыс. человек , что вдвое превышает показатели 2019 года.

/TOURBUS.RU