Индия разрешила въезд российских туристов, прилетающих рейсами Москва-Дели

По информации Минздрава Индии, на который сегодня ссылается АТОР, с этой недели официально разрешен въезд привитых туристов из 99 стран, прибывающих на регулярных рейсах.

Иностранцам, прошедшим полный курс вакцинации, надлежит самостоятельно отслеживать состояние здоровья в течение 14 дней. Без карантина могут и въезжать россияне, привитые «Спутником V».

В случае частичной вакцинации или отсутствия прививки от COVID-19 путешественников ждет ПЦР-тест на коронавирус, семидневный домашний карантин и повторное тестирование на восьмой день пребывания.

При этом сообщается, что индийские власти требуют, чтобы с момента прохождения полного курса вакцинации иностранного путешественника прошли не стандартные две недели, а 15 дней. Перед прилетом все пассажиры должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in и загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. При этом каждый пассажир также должен подтвердить подлинность загружаемых документов о тестировании. Если окажется, что ПЦР-тест фальшивый, туристу грозит уголовное преследование.

У всех пассажиров перед посадкой на самолет в стране отправления будут измерять температуру. Если по прибытии в Индию у путешественника будут обнаружены симптомы ковида, его отправят на изоляцию в медицинское учреждение. Если же у него после тестирования на COVID-19 еще и подтвердится наличие вируса, то все контактировавшие с туристом будут найдены и помещены в карантин.

С 12 ноября изменились и условия въезда в Индию для путешественников с маленькими детьми. Дети до 5 лет освобождаются от ПЦР-тестирования до отправления и по прибытию в страну. Однако в случае проявления у детей по прибытию или в течение домашнего карантина симптомов COVID-19, их ждет тестирование и лечение в соответствии с установленными в Индии санитарными протоколами.

По информации АТОР, наши соотечественники уже могут оформить туристические визы и отправиться в Индию на рейсах «Аэрофлота» и Air India. Прямые перелеты выполняются по маршруту Москва – Дели – Москва.

На сайте «Аэрофлота» появилась информация, что с 15 ноября на рейс пустят граждан РФ, обладающих любым типом визы, включая туристическую, выданную после 6 октября 2021 года. Билет «Аэрофлота» в Дели в ноябре обойдется от 15 тыс.руб. в одну сторону.

«Мы планируем развивать Индию как направление. Однако на текущий момент, в силу ограниченной возможности перелетов в штат Гоа, как главную туристическую дестинацию, мы пока взяли паузу. Основная часть туристов по линии «Интуриста» летала в Индию за пляжным отдыхом. Такие путешественники сразу выбирали перелет в Даболим. Разумеется, есть и любители экскурсионного туризма, аюрведы, почитатели индийских святынь, но такие запросы никогда не занимали более 1% от всех бронирований.

В текущих реалиях для туристов экскурсионные туры по Индии влекут еще и дополнительные риски, связанные с ограничениями, которые могут внезапно вводить отдельные индийские штаты», – заявил в этой связи Филипп Обручев–Миронов, руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист».

В нескольких туроператорских компаниях также сообщили, что пока не планируют формировать туры в Индию, поскольку из-за отсутствия рейсов в Гоа не видят перспектив. По мнению некоторых экспертов, россияне, которым интересно это направление, отправятся в Индию самостоятельно. Найдутся и те, кто попробует добраться в Гоа через Дели.

Отметим, что сейчас на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Гоа и Санкт-Петербург. Однако пока что ни один из российских перевозчиков не заявил о желании поставить полетные программы в Гоа даже на период новогодних праздников.

/TOURBUS.RU