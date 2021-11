Новости Анапский отель Great Eight уже в январе превратится в Movenpick Resort & Spa 5* Стало известно о планах по открытию в Анапе двух отелей под брендами Mövenpick и Swissôtel

Группа Accor и оператор нового анапского курортного комплекса Miracleon заключили соглашение о сотрудничестве. В результате подписания в Анапе появятся сразу два отеля под брендами группы Accor: Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon и Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach, с общим фондом более 500 номеров, - сообщили нам в пресс-службе гостиничной группы. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon откроется на базе появившегося в этом году, но уже популярного отеля Great Eight (на фото), расположенного на территории курортного комплекса Miracleon на берегу Черного моря. Открытие после ребрендинга и небольшой реновации запланировано на январь 2022 года. Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach займет новое здание на территории курорта, которое будет построено специально для отеля в сотрудничестве с командой международного бренда. Завершение строительства и открытие отеля на 210 номеров и 9 вилл с собственным бассейном площадью 1100 кв.м. запланированы на 2024–2025 год. Оба отеля будут расположены на первой береговой линии с собственным выходом к широкому песчаному пляжу. « Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mövenpick и Swissôtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта, в том числе и для международных путешественников», – отметил Алексис Деларофф, генеральный директор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ. «Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути повышения узнаваемости города не только в России, но и в мире, – считает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев, – Группа Accor – крупнейший Международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне». Пятизвездочный отель Great Eight, который теперь будет принимать гостей под брендом Mövenpick, занимает обширную зеленую территорию на первой линии с собственным выходом на песчаный оборудованный пляж. Отель продолжит концепцию Great Eight и станет первым отелем Mövenpick работающим в формате ultra all inclusive. Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon предложит для размещения гостей 354 номера 13 категорий – от стандартного двухместного до люкс-апартаментов. В инфраструктуру комплекса войдут пять бассейнов, два гастрономических ресторана с детским буфетом, две концертные площадки и современный SPA-центр, расположенный на территории более 3000 кв.м. Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach предложит 210 просторных номеров, оформленных в стиле «элегантной швейцарской роскоши» этого бренда. В структуру отеля войду обширная территория с выходом на собственный песчаный оборудованный пляж, велнес и SPA-центр и два открытых бассейна, площадь одного из них составит 2300 кв.м. (самый крупный бассейн на Черноморском побережье). Помимо 210 номеров, отель будет принимать гостей в девяти виллах с собственным бассейном площадью 1100 кв.м. Также в инфраструктуру нового Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach войдет ресторан высокой кухни и два бара. Для проведений корпоративных и частных мероприятий будут оборудованы два конференц-зала. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка