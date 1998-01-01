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Анапский отель Great Eight уже в январе превратится в Movenpick Resort & Spa 5*

Стало известно о планах по открытию в Анапе двух отелей под брендами Mövenpick и Swissôtel

Группа Accor и оператор нового анапского курортного комплекса Miracleon заключили соглашение о сотрудничестве. В результате подписания в Анапе появятся сразу два отеля под брендами группы Accor: Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon и Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach, с общим фондом более 500 номеров, - сообщили нам в пресс-службе гостиничной группы.

Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon откроется на базе появившегося в этом году, но уже популярного отеля Great Eight (на фото), расположенного на территории курортного комплекса Miracleon на берегу Черного моря. Открытие после ребрендинга и небольшой реновации запланировано на январь 2022 года.

Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach займет новое здание на территории курорта, которое будет построено специально для отеля в сотрудничестве с командой международного бренда. Завершение строительства и открытие отеля на 210 номеров и 9 вилл с собственным бассейном площадью 1100 кв.м. запланированы на 2024–2025 год.

Оба отеля будут расположены на первой береговой линии с собственным выходом к широкому песчаному пляжу.

« Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mövenpick и Swissôtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта, в том числе и для международных путешественников», – отметил Алексис Деларофф, генеральный директор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ.

«Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути повышения узнаваемости города не только в России, но и в мире, – считает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев, – Группа Accor – крупнейший Международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне».

Пятизвездочный отель Great Eight, который теперь будет принимать гостей под брендом Mövenpick, занимает обширную зеленую территорию на первой линии с собственным выходом на песчаный оборудованный пляж. Отель продолжит концепцию Great Eight и станет первым отелем Mövenpick работающим в формате ultra all inclusive.

Mövenpick Resort & Spa Anapa Miracleon предложит для размещения гостей 354 номера 13 категорий – от стандартного двухместного до люкс-апартаментов.

В инфраструктуру комплекса войдут пять бассейнов, два гастрономических ресторана с детским буфетом, две концертные площадки и современный SPA-центр, расположенный на территории более 3000 кв.м.

Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach предложит 210 просторных номеров, оформленных в стиле «элегантной швейцарской роскоши» этого бренда.

В структуру отеля войду обширная территория с выходом на собственный песчаный оборудованный пляж, велнес и SPA-центр и два открытых бассейна, площадь одного из них составит 2300 кв.м. (самый крупный бассейн на Черноморском побережье).

Помимо 210 номеров, отель будет принимать гостей в девяти виллах с собственным бассейном площадью 1100 кв.м.

Также в инфраструктуру нового Swissôtel Resort Anapa Miracleon Beach войдет ресторан высокой кухни и два бара. Для проведений корпоративных и частных мероприятий будут оборудованы два конференц-зала.

/TOURBUS.RU