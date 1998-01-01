Новости Куба сняла все ограничения на международное авиасообщение В этом году в стране готовятся принять до трехсот тысяч иностранных туристов, большую часть которых составят гости из России

С начала этой недели десять международных аэропортов Кубы возобновили работу и готовы вновь принимать иностранных туристов, - сообщают региональные СМИ. страны откроют свои двери, готовые принять первых путешественников после нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией. Напомним, что с этого понедельника вакцинированные россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курс любой вакциной без дополнительного ПЦР-теста. Также отмененены ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету. Кроме того, с прошлой недели недели отменен семидневный карантин для самостоятельных путешественников и снят запрет на передвижение между провинциями, в том числе разрешены и экскурсии в Гавану. Как пишет интернет-издание Caribbean News, из-за остановки международного туризма с начала пандемии Куба уже потеряла 13% ВВП. Как сообщил Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда , в этом году в страну уже въехало около 200 тыс. путешественников, а до конца 2021 года ожидается еще сто тыс. "Это сложная задача, потому что все зависит от того, как отреагируют рынки, но мы настроены оптимистично. Мы не думаем, что 15 ноября страна будет полна иностранных туристов, но мы предполагаем, что высокий зиний сезон у нас начнется раньше, чем обычно", - прогнозирует он. Министерство транспорта страны в свою очередь сообщило, что с этой недели частота авиарейсов, связывающих Кубу с остальным миром, увеличится до более чем 400 в неделю. При этом сообщается, что в рамках подготовки к полному открытию границ власти Кубы были провели переговоры не только с туроператорами из России, но также из Германии, Франции, Испании, Италии, Польши, Сербии и Турции. «Во время пандемии на Кубе велось обновление существующих и строительство новых отелей и туристических объектов. Открылись и новые направления. Например, испанская компания Iberostar завершила строительство отеля Esmeralda на пока еще не очень популярном пляже Кайо-Крус, а их главный конкурент - Meliá - готовится к вводу в эксплуатацию отеля Península Trinidad, расположенного на южном побережье острова Свободы. Обещают в кубинском министерстве туризма и повышение качества обслуживания, ведь сервис был далеко не самой сильной стороной отдыха на Кубе», - сообщила в свою очередь вчера «Российская газета». Напомним также, что вчера вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на котором , в частности ,ыло принято решение с 1 декабря 2021 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов между Россией и Кубой. Как прокомментировали в связи с этим в АТОР, «Куба давно принимают российских туристов, туда летают самолеты авиакомпаний, аффилированных с туроператорами. Теперь для них открывается больше возможностей по увеличению объема перевозки, логично предположить, что цены на туры на Кубу снизятся». Отметим также, что согласно только что опубликованной статистике Погранслужбы ФСБ РФ, за первые три квартала этого года из России на Кубу выехпло около 90 тыс. наших туристов, что не только в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, но и на 20 тыс. больше, чем за первые 9 месяцев допандемийного 2019 года. /TOURBUS.RU



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