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17 ноября
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«Азимут» начнет полеты из Ростова в Дубай/ QR-коды на авиалиниях Хабаровского края введут уже с начала декабря/ Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией
"Азимут" с 25 декабря начнет летать из Ростова-на-Дону в Дубай
Авиакомпания "Азимут" с 25 декабря начнет выполнять еженедельные прямые рейсы из аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону) в Дубай, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Вылет из Ростова-на-Дону будет выполняться по субботам в 23:50, посадка в Дубае в 04:45 воскресенья. Вылет в обратном направлении в 06:05 воскресенья, прибытие в Ростов-на-Дону в 09:15.
"Азимут" — российская авиакомпания, базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре. С 7 декабря 2017 года авиакомпания стала базовым перевозчиком нового аэропорта «Платов» Ростовской области. На август 2021 года парк авиакомпании насчитывал пятнадцать воздушных судов, все типа "Сухой Суперджет" в модификациях LR и Basic
Как уточнили в пресс-службе аэропорта "Платов", с сентября рейсы из Ростова-на-Дону в Дубай выполняет также авиакомпания flydubai.
QR-коды введут с 1 декабря на внутренних авиалиниях Хабаровского края
Перелеты внутренними авиалиниями в пределах Хабаровского края с 1 декабря будут возможны только с QR-кодом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что контроль за соблюдением ограничительных мер в крае будет усилен.
"С 18 ноября количество сотрудников органов исполнительной власти, уполномоченных составлять протоколы административных правонарушений, возрастет в несколько раз", — говорится в пресс-релизе.
Введение QR-кодов вызвало очереди в прививочные пункты и МФЦ, где начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании с QR-кодом. Планируется в ближайшее время к этой работе привлечь и учреждения соцзащиты. Количество пунктов вакцинации также будет увеличено.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря
Оперштаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России продлил приостановку авиасообщения с Танзанией. "Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", — сообщили в оперштабе журналистам во вторник.
Авиасообщение с Танзанией было приостановлено в апреле текущего года из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в этой стране, после этого принималось еще нескольо решений о продлении сроков приостановки.
/TOURBUS.RU
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