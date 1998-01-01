За первые три квартала турпоток за рубеж вырос по сравнению с прошлым годом на 50%

Погранслужба ФСБ России опубликовала данные по выезду российских туристов за рубеж в январе-сентябре этого года

Турция с большим отрывом лидирует среди стран, куда выезжали россияне с целью туризма с января по сентябрь 2021 года, за три квартала ее посетили почти 2,9 млн туристов, следует из только что опубликованной статистики Погранслужбы ФСБ России, которую анализирует «Интерфакс».

Второе место по числу поездок российских туристов занимает Кипр – 330,1 тыс., третье – Объединенные Арабские Эмираты (276,2 тыс.).

За ними следуют Египет (214,4 тыс.) и Греция (124,7 тыс.). В первую десятку вошли также Мальдивские острова (103,5 тыс.), Куба (почти 90 тыс.), Танзания (71,2 тыс.), Армения (63,3 тыс.) и Тунис (61 тыс.).

Во второй десятке – Болгария, Сербия, США, Доминиканская Республика, Германия, Мексика, Хорватия, Молдавия, Италия Сейшелы, Катар. Каждая из этих стран приняла менее 50 тыс. российских туристов.

Турция, несмотря на запрет авиасообщения с 15 апреля по 22 июня, за три квартала 2021 года приняла почти в 10 раз больше туристов, чем занявший второе место Кипр.

По сравнению с тем же периодом 2020 года турпоток в эту страну вырос в три раза – с 960 тыс. до 2,89 млн человек. Но до уровня допандемийного 2019 года направление пока не дотягивает – тогда за три квартала Турцию посетили 4,5 млн россиян. Правда, показатели за третий квартал почти сравнялись – 2,31 млн в 2021 году и 2,42 млн в 2019 году, - отмечает информагентство.

Турпоток из России на Кипр за январь-сентябрь текущего года снизился по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года на 40%, с 553,6 до 330,1 тыс. Но при этом он вырос в 10 раз по сравнению с результатом 2020 года, когда направление было закрыто (30 тыс. человек за три квартала).

Египет резко улучшил показатели в третьем квартале, когда было разрешено регулярное авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.

В первом и втором кварталах страна приняли 10,2 и 78,6 тыс. российских туристов соответственно, с июля по сентябрь – 125,5 тыс. В 2020 году турпотока в Египет практически не было, а в 2019 году в январе-сентябре он составил всего 9 тыс. человек.

Всего с января по сентябрь россияне совершили с целью туризма 4,6 млн поездок за рубеж. Это на 50% больше, чем годом ранее (3 млн), но втрое меньше, чем за тот же период допандемийного 2019 года (14,2 млн).

/TOURBUS.RU