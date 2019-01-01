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РЖД всстановит с 12 декабря пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией

Эксперты комментируют перспективы восстановления туризма в Суоми на фоне сегодняшнего решения Оперштаба

Россия с 12 декабря возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией, говорится в сообщении Оперштаба.

"С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое сегодня провела вице-премьер Татьяна Голикова.

«Возобновление с 12 декабря железнодорожного сообщения с помощью «Аллегро» ничего не меняет: Финляндия по-прежнему остается закрыта для туристов из России. – констатирует между тем менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Если, конечно, до тех пор не будет принято каких-либо принципиальных решений по изменению порядка въезда россиян.

Однако рассчитывать на это, с учетом эпидемической ситуации в России, приходится вряд ли – финны очень бережно относятся к охране общественного здоровья».

Соглашается с этой точкой зрения и глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. «Те, кто имеет право въезжать в Финляндию, и сейчас не испытывают больших транспортных проблем. Ведь самолеты летают, а автобусы из Петербурга в Хельсинки осуществляют по нескольку рейсов в сутки. – говорит она. – Поэтому принципиально запуск «Аллегро» ничего не изменит: ездить на нем смогут немногие. И туристы к ним не относятся».

Стоит напомнить, что в Страну Суоми сейчас россиянин может въехать (предварительно сдав ПЦР-тест на границе) только в том случае, если у него есть ВНЖ или недвижимость в Финляндии, если он учится в финском учебном заведении, навещает близких родственников и т. п.

Правила въезда периодически пересматриваются (текущие действуют до 28 ноября) и учитывают все нюансы ситуации.

/TOURBUS.RU