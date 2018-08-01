Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

С первого декабря планируется восстановить регулярное авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой, а также Монголией и Бангладеш

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Отмечается, что решение возобновить регулярное авиасообщение с пятью государствами принято на взаимной основе.

Авиакомпании смогут летать в Бразилию по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро с частотой 2 рейса в неделю, в Коста-Рику по маршруту Москва — Сан-Хосе с частотой 2 рейса в неделю и в Аргентину по маршруту Москва — Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, перевозчики смогут начать полеты в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка с частотой 2 рейса в неделю, в Монголию по маршрутам Москва — Улан-Батор с частотой 3 рейса в неделю, Улан-Удэ — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Между тем, как комментирует сегодня Ассоциация туроператоров, «вероятность постановки прямых рейсов по указанным направлениям (пожалуй, кроме Монголии, Бразилии, и, может быть, Аргентины) российскими авиакомпаниями невелика.

В Коста-Рику и Бангладеш ранее из России прямых рейсов не было вообще, таким образом, открытие этих двух направлений имеет пока минимальное значение для туризма.

Перспективы Аргентины и Бразилии в качестве туристических направлений можно обсуждать, если туда действительно поставить прямые рейсы "Аэрофлот".

Монголия, если туда поставят рейсы, привлечет в основном не туристов».