Россия снимает все ограничения на регулярные и чартерные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар

Сегодня, по информации СМИ, вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Принято решение с 1 декабря 2021 г. снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов между Россией и Кубой, Мексикой и Катаром. Таким образом, с 1 декабря этого года туроператоры могут организовывать чартерные рейсы в эти страны.

Как комментирует АТОР, «Куба и Мексика давно принимают российских туристов. Это туроператорские направления, куда летают самолеты авиакомпаний, аффилированных с туроператорами. Теперь для них открывается больше возможностей по увеличению объема перевозки, логично предположить, что цены на туры на Кубу и в Мексику снизятся».

Напомним также, что сейчас правительство Кубы продолжает реализовывать ранее заявленный план по перезапуску международного туризма. Так, с прошлой недели недели отменен семидневный карантин для самостоятельных путешественников и снят запрет на передвижение между провинциями, в том числе разрешены и экскурсии в Гавану.

А с этого понедельника вакцинированные россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курс любой вакциной без дополнительного ПЦР-теста. Также отмененены ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.

В тож время, как мы сообщали вчера, Катар внес Россию в «красный список». C 15 ноября для въезда в Катар в дополнение к сертификату вакцинации, тесту на антитела и отрицательному ПЦР-тесту, сделанному за 72 часа до въезда в страну, добавится еще один ПЦР тест по прилету.

До ожидания результатов теста привитым туристам из РФ в Катаре нужно будет отправиться на обязательный двухдневный карантин в одном из отелей, а непривитым – пройти недельный карантин. Впрочем, возможность транзита через Доху на Сейшелы или Мальдивы не закрыта.

Также появились новые разрешенные маршруты в государства, с которым авиасообщение было официально открыто ранее:

Вьетнам по маршрутам Москва - Хошимин и Москва - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте (въезд во Вьетнам россиянам с туристическими целями пока не разрешен, однако он может быть разрешен уже в декабре):

Италия по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю (въезд российских туристов в Италию пока что запрещен.)

Кроме того, открыты новые рейсы в Киргизию по маршрутам Жуковский - Бишкек и Жуковский - Ош с частотой 1 рейс в неделю и города России - Иссык-Куль с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, а также в Казахстан по маршрутам Жуковский - Нур-Султан, Жуковский - Алма-Ата и Жуковский - Шымкент с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте, а также множество маршрутов в города Казахстана из российских регионов.

В то же время авиасообщение с Танзанией вновь приостановлено - до 1 декабря включительно.

/TOURBUS.RU