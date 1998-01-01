Стелла Балтова: «Нас ждет чрезвычайно интересный туристический сезон»

Министр туризма Болгарии рассказала о том, какие антиковидные меры ждут наших туристов, которые отправятся этой зимой на горнолыжные курорты балканской страны

Как сообщает Ассоциация туроператоров, на онлайн-встрече министра туризма Болгарии Стеллы Балтовой с представителями турбизнеса были обнародованы протоколы, в соответствии с которыми горнолыжные курорты Болгарии будут принимать гостей.

Как сообщается, в новом сезоне, согласно антиковидным правилам, на горнолыжных курортах Болгарии будут обязательны ношение маски сотрудниками и посетителями, соблюдение социальной дистанции в гостиницах и при пользовании горнолыжной инфраструктурой.

При этом важно, что в отличие, например, от российских горнолыжных курортов, на болгарских зимних курортах для заселения в отель или для доступа к горнолыжным объектам не потребуется документ об отсутствии COVID-19.

«Нас ждет чрезвычайно интересный туристический сезон. Но в связи с пандемией есть ряд требований, которые мы должны соблюдать. Одно из них – наличие «зеленого сертификата». В отелях и на подъемниках этот документ не потребуется. Но для того, чтобы пользоваться всеми услугами в гостиницах и ресторанах, «зеленый сертификат» уже понадобится», – подчеркнула Стелла Балтова.

Отметим, что «зеленый сертификат» свидетельствует о прохождении вакцинации от ковида, перенесенном коронавирусе или отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 не старше 72 часов. При этом речь в данном случае идет о дополнительных услугах внутри отеля (SPA, массаж, пользование бассейном и пр).

Также, по словам министра, карантинных отелей на горнолыжных курортах не будет. Если турист заболел коронавирусом, он будет проходить лечение в местной больнице. Лечение иностранного гостя должна покрывать заранее приобретенная страховка.

Министр добавила, что в туротрасли Болгарии вакцинировано 40% туристических работников. Ожидается, что к зимним каникулам доля привитых превысит 50%.

По информации АТОР, в Болгарии рассчитывают на российских туристов в предстоящем зимнем сезоне. Регулярное авиасообщение с Софией, Варной и Бургасом открыто. Напомним, Болгария признает «Спутник V». Туристы, привитые этим препаратом, могут въезжать в Болгарию без дополнительных ПЦР-тестов.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, а это значит, что для получения визы не требуется сдавать биометрию. С 1 октября отменена плата за визу для детей до 12 лет (35 евро).

С оформлением визы в Болгарию проблем нет: консульство Болгарии в Москве выдает визы за 4-5 дней. По информации АТОР, с 1 мая 2021 года, с момента открытия границ для граждан РФ, болгарская дипмиссия в столичном регионе уже выдала россиянам 50 тысяч виз.

/TOURBUS.RU