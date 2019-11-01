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16 ноября
Камбоджа отменила карантин для привитых туристов

Ранее власти страны сообщали, что готовы принимать туристов, привитых любой вакциной, включая «Спутник»


 

Власти Камбоджи отменили требование недельного карантина для привитых туристов с 15 ноября, сообщил портал Phnom Penh Post в воскресенье.

«Премьер-министр Хун Сен решил отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей – как камбоджийцев, так и иностранных граждан начиная с 15 ноября», — пишет издание, которое цитирует «Интерфавакс».

 

В специальном послании органам власти 14 ноября Хун Сен заявил, что эта политика «позволит стране полностью открыться» и что она «отражает политику других стран региона». Он также подчеркнул, что все невакцинированные путешественники должны пройти 14-дневный карантин.

В Камбодже почти полностью вакцинировано почти 88 процентов от общей численности населения, составляющего около 16 миллионов человек. Таким образом, больше нет требований к карантину, за исключением тех, кто не был вакцинирован, кому все еще нужно пройти 14-дневный карантин, как и раньше”, — сказал он.

 

Он также рассказал, что полностью вакцинированным путешественникам нужно будет только пройти экспресс-тест и дождаться результатов в отеле. Если результаты будут отрицательными, они смогут отправиться в любую точку Камбоджи.

 

Напомним, что в конце октября издание Khmer Times сообщило, что  власти Камбоджи готовы принимать туристов, привитых любой вакциной, включая «Спутник». Об этом заявила  пресс-секретарь Минздрава страны Ор Вандин.

По ее словам, желательно, чтобы препарат был одобрен Всемирной организацией здравоохранения, однако это условие не является обязательным требованием. «Любая вакцина эффективна и мы не допустим дискриминацию», - добавила Ор Вандин. При этом она все же призвала в первую очередь ориентироваться на вакцины, признанные ВОЗ.

 

Отметим также, что пока что Оперштаб не внес Камбоджу в список направлений для возобновления авиасообщения.  Прямого авиасообщения между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.

При этом известно, что авиакомпания AZUR air уже имеет допуски на выполнение полетов в Пномпень из 12 регионов России. Также допуски на рейсы из Москвы в столицу  Камбоджи получила авиакомпания Nordwind.

 

При этом эксперты АТОР ранее заявляли, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90% случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.  Тем не менее сюрпризы возможны, считали эксперты, приводя в пример запуск туристической перевозки в Венесуэлу. 

/TOURBUS.RU


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