Новости

Алтайский край и Камчатка вводят заселение туристов только с QR-кодом

Два популярных туристических региона страны сообщают об ужесточении антикоронавирусных правил

Доступ в гостиницы, базы отдыха и другие туристические объекты Алтайского края с понедельника возможен только по предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19, сообщает краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности.

Система QR-кодов введена с 15 ноября по указу губернатора края Виктора Томенко в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Чтобы пройти на территорию этих объектов, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, либо действующий QR-код или сертификат о вакцинации, либо QR-код о перенесенном коронавирусе, либо справку о медотводе от прививки и отрицательный ПЦР-тест.

Кроме туристических объектов, QR-коды введены с понедельника для доступа в театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, а также кафе и рестораны.

На Камчатке также с сегодняшнего дня вводятся новые COVID-ограничения: с 15 ноября для посещения зданий органов власти потребуются QR-коды, гостиницы буду принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом до 28 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Заселиться в гостиницы и на базы отдыха на территории Камчатского края туристы и местные жители смогут по предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Эта система будет действовать до 28 ноября, а после этой даты понадобятся QR-коды, или документы, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19", — говорится в сообщении.

Сейчас на Камчатке QR-коды нужно предъявить при посещении общепита, с 23 ноября — на межмуниципальных маршрутах авиа и автобусного сообщения. Система распространена на фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки.

/TOURBUS/RU