Катар перевел Россию из «зеленого» в «красный» список

Власти Катара с 15 ноября вновь включили Россию в «красный список» стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и теперь привитым туристам из РФ придется проходить двухдневный карантин в своем отеле, сообщает издание Timeoutdoha, на которое сегодня ссылается «Интерфакс».

"Министерство здравоохранения Катара добавило в "красный список" шесть стран, среди которых Россия, ОАЭ и Великобритания. Теперь привитым туристам из этих стран придется по прибытию в Катар делать ПЦР-тест и проводить двухдневный карантин в своем отеле в ожидании результатов теста. Если тест будет готов раньше и окажется отрицательным, карантин можно завершить досрочно. Туристам без прививки придется оставаться на карантине семь дней", — говорится в сообщении.

Размещаться туристы из "красного списка" могут только в "карантинных" отелях, отобранных властями эмирата. Забронировать их можно на сайте Discover Qatar.

Катар разрешил въезд российским туристам с прививкой "Спутник V" с 6 октября. Для посадки в самолет нужен как ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, так и тест на антитела, действительный 30 дней на момент прибытия в Катар. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Всего в "красном списке" 21 страна, еще 10 входят в "исключительно красный список".

Напомним, что авиасообщение с Катаром было восстановлено в январе, а с 31 октября «Катарские авиалинии» поменяли аэропорт прибытия в Москве с Домодедово на Шереметьево.

Как отмечал ранее Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, «Катар может привлечь себе часть публики из ОАЭ, стать хорошей альтернативой – особенно на фоне того, что в отелях высокой категории в Эмиратах сейчас наблюдается дефицит. В пиковый период тарифы на размещение в этих странах находятся примерно на одинаковом уровне, а в непиковый – размещение в отелях Катара обходится на 20-30% дешевле. Так было до пандемии. Думаю, на первых порах цены на Катар будут привлекательными,

Один из главных поводов посетить Катар в самое ближайшее время – Формула 1, которая впервые пройдет в Катаре в конце ноября. Не исключаю, что именно большие гонки ускорили процесс признания «Спутника V».

/TOURBUS.RU