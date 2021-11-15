С сегодняшнего дня Израиль признает «Спутник V» , но откладывает начало приема российских туристов до 1 декабря

Министр туризма Израиля Константин Развозов ожидает, что за декабрь и новогодние каникулы его страна успеет принять не менее 20 тысяч россиян

Как сообщила сегодня пресс-служба Министерства туризма Израиля «в свете успешной вакцинации населения Израиля третьей порцией бустера и низким уровнем заболеваемости, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Костантином Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником V» и получивших положительный результат серологического теста.

Решено, что начиная с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V».

Прим этом, однако, пресс-служба сообщает, что «В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен начиная с 1.12.21.

До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений, заботясь о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт».

В свою очередь в опубликованном сегодня интервью агкентсву ТАСС министр туризма Израля Константин Развозов отметил, что «В Израиле очень ждут туристов из России. В первые 10 днеоткрытия границ для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ, в Израиль въехали около 23 тыс. иностранных туристов. Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники", - сказал г-н Развозов.

Как добавил министр, «В первую очередь ждут туристов из России, разумеется, израильтяне - выходцы из России, которые почти два года не могли повидаться со своими родными и близкими. Не секрет, что отношения между нашими странами основаны не только на официальных контактах, но и на близких отношениях между гражданами наших стран.

Кроме этого, речь идет о многочисленных работниках туристической индустрии - гидах, туроператорах и т. д., которые, скажем прямо, были лишены заработка в течение 20 месяцев закрытых границ и кризиса коронавируса.

Мы знаем, что российские туристы очень любят приезжать в наш солнечный Эйлат именно зимой, чтобы погреться и позагорать, надеюсь, что и в этом году многие россияне успеют организовать для себя такой приятный отдых".

Напомним, что как мы сообщали ранее, для въезда в Израиль россиянам нужно сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета, а по прилету – один серологический тест на антитела, результат которого станет известен через 15 минут, и дополнительно еще и ПЦР-тест. Оба теста платные. Так, ПЦР-тест по предварительной записи обойдется в $25.

Отметим также, что пока что Оперштаб РФ не включил Израиль в список стран, с которыми разрешено регулярное и чартерное авиасообщение.

/TOURBUS.RU