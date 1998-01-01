Зимние чартеры полетят на Шерегеш, в Бурятию и на Сахалин

Перед стартом новой чартерной полетной программы на Шерегеш, организованной Ростуризмом совместно с туроператором «TUI Россия», стороны провели встречу с журналистами. Во время нее заместитель генерального директора туроператора Александр Сирченко сообщил, что зимние программы сторон будут включать еще несколько направлений, - сообщает наш специальный корреспондент.

Он подчеркнул, что чартеры, организованные совместно с Ростуризмом, незадолго до Нового года полетят на Сахалин, а вплоть до него такие программы будут выполняться из Москвы в Тюмень и Казань. «Кроме того, в феврале 2022-го появятся чартеры из столицы в Бурятию, – расссказал он. – Обсуждается и вопрос организации чартерных программ из Петербурга в Тюмень, а также из Москвы в Мурманск».

Александр Сирченко уверен, что активная поддержка со стороны Ростуризма и местных властей позволяет внутрироссийскому туризму быстро расти. По его оценке, в последнее время по некоторым региональным направлениям объемы оправки туристов в компании TUI Россия возросли в 10-15 раз. И пообещал впредь ежегодно увеличивать количество отправляемых на отдых внутри страны не менее чем вдвое.

Что касается полетной программы на Шерегеш, первый чартер из Москвы на этот курорт отправится 27 ноября, а всего в сезон будет выполнено 20 таких рейсов, что позволит отравить на курорт примерно 3,2 тыс. человек. Шерегеш первым в России открыл сезон: там уже установился достаточный снежный покров, который позволяет принимать гостей.

В этом сезоне в Шерегеше будут работать свыше 250 объектов туристической индустрии - все они уже подготовлены с учетом необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Ожидается, в течение зимы курорт примет свыше 2 млн человек со всей страны, установив новый рекорд по посещаемости.

Как подчеркнула руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, при этом не стоит измерять полезность чартерных программ исключительно в цифрах. «Главная задача чартерной программы – выстроить технологию работы с внутренним туристом. – считает она. – А также сформировать у него устойчивый спрос и желание путешествовать по новым российским направлениям, предложив качественный туристический продукт по цене, которая в 2-2,5 раза ниже, чем обычно при организации туров с использованием регулярной перевозки».

В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о полной готовности Шерегеша и всего региона в целом к приему столичных гостей.

По его мнению, «нам важен каждый чартер», поскольку приток дополнительных гостей позволяет местному бизнесу планировать работу и повышать качество услуг. «Когда на курорт приезжают гости не только из окрестных регионов, но и из европейкой части страны, это способствует развитию как самого курорта, так и всего района, - считает он. - Шерегеш становится курортом общероссийского уровня, но мы готовы сделать все для того, чтобы он превратился в место отдыха мирового класса».

Пи этом как Сергей Цивилев, так и Зарина Догузова готовы рассмотреть вариант организации чартеров в Кемеровскую область не только зимой, но и в другое время года. «Однако этот вопрос надо тщательно продумывать и советоваться с бизнесом, поскольку именно от него зависит окончательное решение, - пояснила Догузова. – Здесь надо отталкиваться от реально существующего спроса».

/TOURBUS.RU