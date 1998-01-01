Новости Страховая компания «ТИТ» начала формировать реестр пострадавших клиентов «Музенидиса» Страховщик опубликовал перечень необходимых для составления заявления документов и способы его подачи

Страховая компания «ТИТ» оперативно объявила вчера о начале формирования реестра требований туристов, постадавших из-за прекращения деятельности пяти юрлиц туроператора. «Музенидис Трэвел» Напомним, что общий размер фингарантии туроператора составляет 80,5 млн р. У «Музенидис Трэвел» также есть фонд персональной ответственности в «Турпомощи». Его размер — 3,022 млн руб. Как сообщается на сайте страховщика, «в связи с пандемией, в целях вашей безопасности и предупреждения распространения короновирусной инфекции, рекомендуем подавать документы на страховое возмещение в электронном виде на адрес эл.почты: mzt@titins.ru При подаче документов вы получите подтверждение в форме входящего номера и даты принятия документов.

Очный прием документов осуществляется строго по предварительной записи в указанное время. Телефон для предварительной записи: +7 (495) 274-00-43. Также документы можно направить почтовым отправлением в адрес страховщика: 115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, стр. 8» Как отмечается также на сайте, страховщику должны быть предоставлены следующие, надлежаще оформленные, документы: 1. письменное требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, в котором указываются:

а) фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта заключался заказчиком);

б) дата дата выдачи, срок действия и иные реквизиты договора страхования ответственности туроператора

в) номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;

г) наименование туроператора (страхователя), который заключил договор страхования ответственности туроператора;

д) информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта;

е) размер реального ущерба, причиненного туристу и (или) иному заказчику в связи с неисполнением туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта;

ж) информация об обращении с требованием за осуществлением выплаты к другим организациям, предоставившим туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора.



2. К требованию прилагаются следующие документы:

1. копия паспорта выгодоприобретателя (туриста или заказчика) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);

2. копия договора о реализации туристского продукта, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему (с предъявлением его оригинала) в случае заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном носителе либо договор о реализации туристского продукта в форме электронного документа на электронном носителе информации в случае заключения договора о реализации туристского продукта в форме электронного документа;

3. документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший у туриста и (или) иного заказчика в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта.



Как отметил вчера в интервью СМИ руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, «страховая компания отреагировала достаточно быстро, разъяснила туристам порядок подачи заявлений, уточнила необходимый перечень документов и дала возможность электронной подачи требования. Теперь “Музенидис Трэвел” должен предоставить страховой компании реестр заключенных договоров в течение пяти дней. По практике предыдущих банкротств от подтверждения туроператора выплаты зависят намного больше, чем от заявлений туристов». /TOURBUS.RU

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