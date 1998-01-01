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15 ноября
Страховая компания «ТИТ» начала формировать реестр пострадавших клиентов «Музенидиса»
Страховщик опубликовал перечень необходимых для составления заявления документов и способы его подачи
Страховая компания «ТИТ» оперативно объявила вчера о начале формирования реестра требований туристов, постадавших из-за прекращения деятельности пяти юрлиц туроператора. «Музенидис Трэвел»
Напомним, что общий размер фингарантии туроператора составляет 80,5 млн р. У «Музенидис Трэвел» также есть фонд персональной ответственности в «Турпомощи». Его размер — 3,022 млн руб.
Как сообщается на сайте страховщика, «в связи с пандемией, в целях вашей безопасности и предупреждения распространения короновирусной инфекции, рекомендуем подавать документы на страховое возмещение в электронном виде на адрес эл.почты: mzt@titins.ru При подаче документов вы получите подтверждение в форме входящего номера и даты принятия документов.
Также документы можно направить почтовым отправлением в адрес страховщика: 115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, стр. 8»
Как отмечается также на сайте, страховщику должны быть предоставлены следующие, надлежаще оформленные, документы:
1. письменное требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, в котором указываются:
Как отметил вчера в интервью СМИ руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, «страховая компания отреагировала достаточно быстро, разъяснила туристам порядок подачи заявлений, уточнила необходимый перечень документов и дала возможность электронной подачи требования.
Теперь “Музенидис Трэвел” должен предоставить страховой компании реестр заключенных договоров в течение пяти дней. По практике предыдущих банкротств от подтверждения туроператора выплаты зависят намного больше, чем от заявлений туристов».
/TOURBUS.RU
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