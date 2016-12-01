Новости Ростуризм исключил «Музенидис Трэвел» из федерального реестра Эксперты называют «беспрецедентной» ситуацию с прекращением деятельности ведущего туроператора греческого направления

Как и ожидалось, в пятницу вечером было официально объявлено, что Ростуризм исключил туроператора «Музенидис Трэвел» из единого федерального реестра Напомним, что ранее в пятницу туроператор «Музенидис Трэвел» в пятницу объявил об остановке деятельности всех своих пяти российских юрлиц. «Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. При этом, мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача – сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — сообщила в пятницу вечером журналистами глава Ростуризма Зарина Догузова. Г-жа Догузова добавила, что Ростуризм держит ситуацию с туристами, которые приобрели путевки у туроператора, на особом контроле. «По нашей информации, около 27 тысяч российских туристов заплатили греческому туроператору порядка 18 млн евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний. При этом, сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу», — отметила глава Ростуризма. Глава Ростуризма добавила, что ведомство видит несколько вариантов решения ситуации, которые позволят туристам в том или ином виде получить услугу и отправиться на отдых. «Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей», — сказала она. Ситуация, сложившаяся вокруг остановки деятельности компаний, работающих под брендом «Музенидис Трэвел», беспрецедентна для российского туристического рынка, считает между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». «Ситуация беспрецедентная , так как одновременно объявляют о своей несостоятельности сразу пять компаний, работающих под одним брендом, но разных юридических лиц. Причем ни один из директоров этих юрлиц не виноват в сложившейся ситуации – финансовые проблемы возникли у материнского холдинга в Греции», — сообщила она. По словам г-жи Тюриной, две компании могли бы не приостанавливать деятельность. «Компания «Музенидис Интур» занималась только внутренним туризм. Но у нее 19 декабря заканчиваются фингарантии и понятно, что новые она получить не сможет. Компания «Музенидис Трэвел Екатеринбург» имеет гарантию финансовой ответственности до 24 июня 2022 года, но и они понимают, что после того, как остановится деятельность всех остальных туроператоров с названием «Музенидис», продаж не будет», — рассказала представитель РСТ. Как отметила также Ирина Тюрина, все это время глава российского «Музенидиса» Александр Цандекиди пытался найти выход из ситуации: «Рассматривались самые разные варианты, начиная от правительственного субсидирования отелей, в которые были куплены туры, и кончая привлечением внешних инвесторов и получением льготных кредитов. Но в сложившихся обстоятельствах никто такие риски на себя не взял. И сейчас у компании нет возможности повторно оплатить все туры». По словам г-жи Тюриной, московский туроператор имеет гарантию на 50 млн рублей, три региональных – на 10 млн рублей каждый, туроператор по внутреннему туризму – на 500 тыс. Суммарно финансовая ответственность всех пяти юрлиц перед туристами застрахована на 80,5 млн рублей. «При этом только «Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. «Музенидис Трэвел-СПб» — более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность – у московского туроператора «Музенидис Трэвел», — рассказала представитель РСТ. Она также подчеркнула, что туристы не смогут получить полный возврат средств за несостоявшиеся туры - «суммы будут символическими». /TOURBUS.RU

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