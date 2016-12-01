Туроператор «Музенидис Трэвел» официально объявил об остановке деятельности

Финансовая ответственность пяти компаний, работавших в России под брендом "Музенидис", суммарно застрахована на 80,5 млн рублей

Туроператор «Музенидис Трэвел», представляющий в России греческий холдинг Mouzenidis Group, объявил об остановке деятельности в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами, говорится в заявлении компании.

«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекции, отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 – нам не удалось найти другого решения.

У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», — заявляет руководство «Музенидис Трэвел», - которое цитирует «Интерфакс».

Как подчеркивается в документе, компания пыталась сделать все возможное для продолжения работы – искала потенциальных инвесторов, обращались в российские и зарубежные банки за кредитованием.

«Нынешний год стал самым тяжелым в истории компании. Уход из жизни нашего бессменного лидера Бориса Музенидиса обнажил существенные экономические проблемы Mouzenidis Travel в Греции, которые отразились и на российской группе компаний.

Российские юридические лица, работающие под брендом Mouzenidis, честно выполняли свои обязательства и своевременно оплачивали все заказы и бронирования.

Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат ранее уплаченных нами средств, что и определило текущее состояние российских компаний.

В настоящее время мы готовим иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба», — говорится в заявлении компании.

Под брендом «Музенидис Трэвел» деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "Музенидис Трэвел — Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге.

Еще один туроператор — ООО «Музенидис Интур» — занимался внутренним туризмом.

Финансовая ответственность всех пяти компаний перед потребителями суммарно застрахована на 80,5 млн рублей в СК «Т.И.Т». «Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией», — говорится в заявлении.

По данным Ростуризма, в результате остановки деятельности российского представительства холдинга пострадают 27 тысяч туристов, которые приобрели туры в Грецию в 2020 году. Их поездки были отложены на 2021 год, но «Музенидис Трэвел» не смог отправить их на отдых из-за банкротства своей принимающей компании и по той же причине не может вернуть им деньги, которые были переведены в Грецию.

Сегодня вечером стало известно, что Ростуризм официально исключил из единого реестра туроператоров все юридические лица компании «Музенидис Трэвел».

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/TOURBUS.RU