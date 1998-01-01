Новости

Осенний Workshop «Турбизнес» финишировал в Сибири

В этом сезоне крупнейшее профессиональное роуд-шоу объединило 18 городов России - от Калининграда до Красноярска

Осенние роуд-шоу «Турбизнес», успешно стартовавшие в сентябре на Юге России, завершились вчера в Новосибирске. Нынешняя серия workshop стала уже 46-ой по счёту. Напомним, что ее, начиная с 1998 г., традиционно организует медиахолдинг «Турбизнес». Примечательно, что популярные b2b-мероприятия не прерывались даже в прошлый трудный пандемийный год.

В этом сезоне роуд-шоу объединили 18 городов России - от Калининграда до Красноярска. В общей сложности в них приняли участие три десятка туроператоров, авиакомпаний, гостиниц, курортов, офисов по туризму зарубежных стран, комитетов по туризму регионов России.

В рамках мероприятий состоялось 108 мастер-классов и 27 бизнес-завтраков.

Полтора кризисных для турбизнеса года, когда маркетинговая работа полностью ушла в онлайн, только усилили тягу туроператоров и региональных агентств к живым контактам и подтвердили важность и необходимость проведения оффлайновых презентаций и рабочих встреч.

Наибольший интерес региональных агентств вызывали в первую очередь программы отдыха в России - Москва, С-Петербург, Калининград, Казань, Крым, Краснодарский край, курорт Роза хутор.

А также открытые и пока ещё закрытые зарубежные направления - Чехия, Польша, Словакия, Саксония, страны Юго-Восточной Азии, Дубай, Турция, Египет, Куба.

Среди российских экскурсионных направлений, по мнению профессионалов туризма из регионов, явный лидер этого года - Санкт-Петербург. Поэтому неудивительно, что Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром осенней серии Workshop «Турбизнес».

Как отметил на днях глава комитета по туризму Северной столицы Сергей Корнеев, «Еще недавно 60% оборота Петербурга в сфере гостеприимства приносили иностранцы. Теперь же нам необходимо всячески развивать коллаборацию с соседями и привлекать россиян.

Мы знаем, как изменились предпочтения туристов: теперь чаще всего это небольшие группы, которые хотят путешествовать по своим программам, участвовать в авторских экскурсиях и т. д. И у нас таких предложений очень много».

Конечно, за последние два года региональный турбизнес понёс серьёзные потери. По оценкам участников workshop, доля закрывшихся агентств в регионах достигает уже 45-50%. Во многих турфирмах сокращён штат сотрудников, часть из них отказалась от офисов или перешла на формат коворкинга.

Все без исключения опрошенные «Турбизнесом» представители агентств отмечают нестабильность ситуации на рынке, малую глубину продаж туров, проблемы из-за постоянно меняющихся правил выезда и условий посещения российских городов и курортов.

Тем не менее, их ожидания от предстоящего зимнего сезона и будущего года достаточно оптимистичные. Они связаны с началом чартерных рейсов чартеров в Египет, новыми прямыми полётными програмим из регионов, возможным скорым признанием российских вакцин зарубежными странами.

И, конечно, уверенностью в продолжении в следующем году успешной программы кешбэка за туры по России, инициированной Ростуризмом.

Уже объявлен календарь весенней серии workshop «Турбизнес»-2022. Планируется, что следующая серия региональных деловых мероприятий пройдет в 23 городах России и Минске.

Подробности — на официальном сайте workshop «Турбизнес».







