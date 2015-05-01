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Стоимость оформления греческой визы в Москве подорожала почти на 11 евро

Получение готовых паспортов с греческими визами для столичных туристов теперь возможно только через курьерскую доставку

Как сообщается на сайте Визового центра Греции, «Мы следуем рекомендациям органов здравоохранения и правительства и внедрили лучшие практики, чтобы свести к минимуму возможное воздействие вируса на заявителей и сотрудников.

Чтобы исключить повторное посещение ВЦ Греции в Москве, получение паспортов для индивидуальных заявителей, которые подают документы в Визовом центре Москвы, возможно только через курьерскую доставку паспортов за дополнительную плату, которая была установлена на уровне минимальной стоимости.

Заявителям, подающим документы в других ВЦ в юрисдикции Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска, также рекомендовано получение паспортов через курьерскую доставку».

Стоимость доставки по Москве составит 10,75 евро, оплата в рублях при подаче документов.

Комментируя в СМИ это решение, руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, отметил, что «Консульские службы и организации, находящиеся в консульской юрисдикции, вправе самостоятельно устанавливать порядок оформления и выдачи виз. Они, как правило, руководствуются требованиями консульства и соображениями безопасности, в данном случае – санитарной. Оспорить их действия сложно».

Напомним, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU