Роуд-шоу «Презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга» впервые пройдёт в 12 городах России

Роуд-шоу, организованное Комитетом по развитию туризма Северной столицы стартует на следующей неделе и продлится до 9 декабря

С 17 ноября по 9 декабря Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга проводит профессиональные роуд-шоу - рабочие встречи и презентации туристских программ и услуг индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 12 городах России. География их проведения очень обширна - она охватывает регионы Юга России, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Москву и Калининград.

Посетители мероприятий смогут принять участие в многочисленных презентациях, провести деловые встречи с участниками, а также выиграть в лотерее ценные призы - проживание в отелях города, билеты в музеи, сувениры.

В программе мероприятий в каждом городе - представление зимних туристских программ в Северной столице, интересных туристских мест на карте города.

К классическим достопримечательностям в зимнем сезоне 2021/22 добавились новые объекты показа. В их числе - реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, Новая Голландия, художественная академия Штиглица, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Ленполиграфмаш, Севкабель Порт.

Роуд-шоу стартует на следующей неделе и включает посещение городов:

• 17 ноября Краснодар

• 18 ноября Ростов-на-Дону

• 19 ноября Волгоград

• 23 ноября Нижний Новгород

• 24 ноября Казань

• 25 ноября Самара,

• 26 ноября Уфа

• 29 ноября Пермь

• 30 ноября Екатеринбург

• 1 декабря Тюмень

• 8 декабря Москва

• 9 декабря Калининград

Участники роуд-шоу: представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городского туристско-информационного бюро, туроператоры, отели, туристские объекты.

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков, представителей СМИ стать гостями роуд-шоу!

Регистрация для посещения роуд-шоу

Регистрация для участия обязательна!

Дополнительная информация: тел.: (495) 723-72-72, e-mail: wshotels@tourbus.ru