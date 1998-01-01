Туроператоры просят Ростуризм помочь решить проблему QR-кодов для интуристов

Как сообщает РСТ, 34 компании по въездному туризму направили письмо в Ростуризм с просьбой прояснить правила заселения иностранных туристов в отели и посещения ими музеев и других объектов показа, а также заведений общественного питания.

Письмо на имя главы ведомства Зарины Догузовой подписали председатель комиссии РСПП по туризму Сергей Шпилько, вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит и руководители 34 туроператоров, принимающие иностранных туристов.

Как сказано в обращении, с апреля 2021 года наблюдается заметный рост интереса к поездкам по России со стороны иностранных туристов. Для этого есть объективные предпосылки, так как границы РФ со многими странами открыты, визы выдаются, количество рейсов увеличивается с каждым днем.

Отели, объекты показа, рестораны, транспортные компании, принимающие туроператоры – все участники сервисной цепочки соблюдают Safe Travels политику и их персонал привит.

Турбизнес поддерживает введение в Москве, Петербурге и других регионах дополнительных антиковидных мер. Однако его беспокоит отсутствие в соответствующих постановлениях четкой информации и протокола действий по отношению к иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в своих странах и имеют подтверждающие сертификаты.

Такой протокол действий нужен для того, чтобы сейчас, в период формирования турпродукта на зиму 2021-2022 и на следующий летний сезон, зарубежные партнеры имели четкие требования, которые они могли бы транслировать своим клиентам.

Подобные инструкции есть во всех странах, которые открыли свои границы для международного туризма. Актуальность протокола по въезду в Россию очень важна, и сейчас тот самый момент, когда его нужно подтверждать, говорится в обращении.

«Мы имеем в виду, прежде всего, туристов из тех стран, откуда разрешен въезд в Россию с туристическими целями, на сегодня их около 50. В основном, к нам приезжают туристы из Индии, ОАЭ, Турции, Мексики, Испании, Франции, Германии, – уточняется в письме.

– При наличии ясных и единых по России санитарных правил для иностранных туристов мы сможем не только пережить время пандемии, но и нарастить въездной турпоток в дальнейшем».

Как напоминает РСТ, «сейчас в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку, поэтому зарубежным туристам недоступны многие музеи, театры. И с момента введения последнего локдауна, когда обозначилась эта проблема, ничего не изменилось. Туроператоры не понимают, как поступать с туристами в этой ситуации.

Остается один вариант: делать ПЦР-тест и вносить его в ЕМИАС. Но результат действует всего 72 часа, тест надо постоянно обновлять, что требует дополнительных денег и времени. К тому же в разных регионах выдвигаются разные требования. Отсутствие четких правил приводит к отказам от поездок в Россию».

/TOURBUS.RU