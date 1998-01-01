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12 ноября
Российские отели, работающие с сервисом Booking, смогут предлагать более низкие цены
Booking.com проиграл судебное разбирательство с ФАС и откажется от паритета цен с российскими отелями
Как сообщает РБК, вчера, 11 ноября, Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который, в свое очередь, в августе отказался удовлетворить иск компании Booking.com и подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы.
На эту практику в начале 2019 года пожаловалась в ФАС общественная организация «Опора России». По ее словам, даже если клиент бронировал напрямую, гостиница была не вправе предоставить ему номер дешевле, чем тот, что сдавался на Booking.com.
ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая работающим с ним отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но сервис требование проигнорировал.
Суд первой инстанции признал решение ФАС законным, но поскольку сервис подал апелляционную жалобу, решение не вступало в силу до того момента, как эта жалоба была рассмотрена, пояснила РБК адвокат, член комитета по туризму «Опоры России» Наталья Петровская.
«Сегодня жалоба была рассмотрена и решение суда первой инстанции вступило в силу», — констатирует юрист. Поэтому компания должна исключить из договоров с российскими отелями условие о паритете цен.
Отметим, что Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.
Отметим также, что, что в начале августа СМИ сообщали, что в правительстве обсуждается план создания к концу 2024 года «Ростехом» национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. В Ростуризме тогда пояснили, что финальный вариант программы развития туризма, куда войдет данное предложение, будет готов к концу лета.
/TOURBUS.RU
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