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11 ноября
Готовится законопроект о введении в стране обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и общепите
Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах, сообщил штаб в четверг.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — сообщили журналистам в оперштабе, - информирует «Интерфакс».
Ранее сегодня СМИ сообщили, что в правительстве РФ подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года. Введение кодов связано со стимулированием населения к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.
Как заявила накануне на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, для борьбы с вирусом необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения. На сегодняшний день уровень иммунитета оценивается в 48,8%.
По информации СМИ, принимать решение о расширении спектра использования QR-кодов будут региональные власти. Они должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о перенесенном заболевании, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.
При этом законопроектами предполагается использование временно отрицательного ПЦР-теста. Однако его использование будет ограничено датой 1 февраля 2022 года. После этого ПЦР-тест в качестве альтернативы останется только у получивших медотвод к прививке.
Отмечается, что работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затронет.
Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит Роспотребнадзор.
Предполагается, что проверка QR-кодов для поездок на поездах или при перелетах будет проводиться в момент продажи билетов. Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать по отрицательному ПЦР-тесту.
Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство. Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную стоимость в течение 30 дней.
В РЖД уже заявляли о готовности применить систему проверки QR-кодов при продаже железнодорожных билетов. Представители российских авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines, также сообщили о внедрении процедуры контроля наличия кодов у пассажиров, если законопроект будет одобрен.
При этом ранее "Аэрофлот" выступил против введения требования о наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 при покупке авиабилета. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — заявил глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Но при посадке в самолет, если такие ограничения вводятся, то это нормально, — добавил он. — Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, сумеем проверить наличие QR-кода, его срок действия — никаких проблем я здесь не вижу. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить. Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить".
/TOURBUS.RU
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