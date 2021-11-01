Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах, сообщил штаб в четверг.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — сообщили журналистам в оперштабе, - информирует «Интерфакс».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в правительстве РФ подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года. Введение кодов связано со стимулированием населения к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.

Как заявила накануне на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, для борьбы с вирусом необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения. На сегодняшний день уровень иммунитета оценивается в 48,8%.

По информации СМИ, принимать решение о расширении спектра использования QR-кодов будут региональные власти. Они должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о перенесенном заболевании, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

При этом законопроектами предполагается использование временно отрицательного ПЦР-теста. Однако его использование будет ограничено датой 1 февраля 2022 года. После этого ПЦР-тест в качестве альтернативы останется только у получивших медотвод к прививке.

Отмечается, что работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затронет.

Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит Роспотребнадзор.

Предполагается, что проверка QR-кодов для поездок на поездах или при перелетах будет проводиться в момент продажи билетов. Привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать по отрицательному ПЦР-тесту.

Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство. Поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную стоимость в течение 30 дней.