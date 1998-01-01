В Петербурге обсудили введение электронных виз, водный и эко-туризм

В онлайн и оффлайн-мероприятиях в рамках турфорума Travel Hub приняли участие около тысячи экспертов и практиков туризма

Вчера в Северной столице состоялся Петербургский международный туристский форум Travel Hub - инновационный проект Комитета по развитию туризма города, организованный совместно с Федеральным агентством по туризму и Конгрессно-выставочным бюро Санкт Петербурга.

Первым мероприятием деловой программы форума стала пленарная сессия, посвященная вопросам применения электронной визы на территории Российской Федерации.

Работу пленарной сессии открыл председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

«Рад приветствовать участников форума и хочу поблагодарить всех коллег из Федерального агентства по туризму и профессиональных ассоциаций за то, что нам удалось организовать такое крупное и значимое для отрасли событие в Санкт Петербурге. Для нас это пилотное мероприятие такого формата, на котором предстоит обсудить самые актуальные проблемы туризма, тенденции его дальнейшего развития и выработать стратегии, которые позволят сделать отрасль отвечающей современным требованиям.

С одной стороны, пандемия преподносит нам новые вызовы, но с другой стороны, никаких других вариантов, кроме как работать именно сейчас нет. Если ничего не делать, «выключить свет» и ждать, пока пандемия закончится, то мы окажемся позади всех других стран и регионов, которые несмотря ни на что активнейшим образом говорят о развитии своего въездного туризма.

По данным ООН, один миллиард путешественников не поехали в поездки в прошлом году. Это огромный отложенный спрос, который нам необходимо развернуть в сторону России, в сторону наших городов. После снятия ограничений люди будут выбирать, куда именно отправиться в первую очередь, что станет начальной точкой поездки и что свяжет различные направления в единый маршрут.

Те вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, и те консолидированные решения, которые мы выработаем, помогут нам справиться со всем разнообразием накопившихся запросов туристов», - отметил Сергей Корнеев.

Также председатель Комитета по развитию туризма сообщил, что темам электронной визы и седьмой степени свободы воздуха аэропорта Пулково, позволяющей авиакомпаниям совершать полеты между двумя иностранными государствами без посадки в стране своей регистрации, уделяет особое внимание губернатор Санкт Петербурга. Это первый и единственный российский аэропорт с таким режимом, что дает городу на Неве огромные преимущества перед остальными городами страны.

Модератором встречи выступила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Петербург - один из немногих городов, который ведет стратегию, сопоставимую с теми, что делают ведущие мировые туристские центры. Это позволяет городу как минимум не дать о себе забыть, а затем - выйти на новые уровни своего развития», - подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Заместитель начальника отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк рассказал о перспективах отправки туристов в Россию с помощью электронных виз.

В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией и вызванными ею ограничениями на въезд в РФ, а также в целях обеспечения безопасности туристов, оформление электронных виз временно приостановлено. По мере отступления пандемии и снятия ограничений на путешествия в мире туристы смогут дистанционно оформлять электронную визу для поездки в нашу страну, - отметил спикер.

Председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева предложила посмотреть с разных сторон на ту паузу, которая сложилась сейчас в развитии выездного туризма, и подумать, как сформировать интересные предложения для иностранных гостей.

Глава московского Комитета затронула тему сотрудничества Москвы и Санкт Петербурга в рамках совместной программы «Два города – миллион впечатлений», которая реализуется уже на протяжении года и зарекомендовала себя как драйвер для погружения в культурную жизнь и среду крупнейших российских центров, а также как эффективный инструмент для обмена опытом, совместного развития отрасли и продвижения туристского потенциала дестинаций.

Консул Финляндии в Санкт Петербурге Линнала Вилле в своем выступлении отметил, что интерес финских туристов к городу на Неве всегда был и не ослабевает в настоящее время. «У вашего города есть свои постоянные поклонники. Также многие финские путешественники, приезжающие в Петербург ради спортивных мероприятий, влюбляются в этот город навсегда. Активно и насыщенно провести время, посетить музеи, художественные выставки или изысканные рестораны, насладиться концертами величайших артистов и лучшим балетом мира – нет другого такого места, и оно всего в трех с половиной часах езды от Хельсинки», - отметил Линнала Вилле.

В этом году в Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub» принимают участие свыше тысячи специалистов, при этом большинство участников подключились к дискуссиям в режиме онлайн. Среди них - ведущие эксперты и практики регионов России, участники из ряда европейских стран, в том числе Финляндии, Греции, Германии, Польши, Японии.

В рамках программы форума в течение дня прошли дискуссионные сессии, круглые столы и презентации еще по трем трекам - «Водный туризм», «Экотуризм», «Туризм 2.0», а завершающим мероприятием стало подведение итогов Хакатона - соревнования кросс-функциональных команд, состоящих из студентов и молодых специалистов - веб-дизайнеров, программистов, аналитиков, маркетологов и специалистов по туризму.

/TOURBUS.RU