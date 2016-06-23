Bloomberg: Евросоюз может выдвинуть санкции против «Аэрофлота»

В связи с кризисом на беларусско-польской границе Евросоюз планирует ввести санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот», пишет сегодня Bloomberg.

Собеседник агентства в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.

Предположительно, рестрикции могут быть введены в начале следующего месяца. По информации издания, к санкциям подключатся США и, возможно, Великобритания.

Портал Politico сообщает, что речь идет не только об «Аэрофлоте», но и о «Белавиа», Turkish Airlines, «ЮТэйр», Nordwind Airlines и FlyDubai.

Портал Bild, со слов источников в силовых ведомствах, сообщил, что «Аэрофлот» и турецкая авиакомпания участвовали в транспортировке более 6 тыс. беженцев из Ирака и Сирии в Германию из Беларуси.

В случае введения санкций против "Аэрофлота", Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией России, заявил между тем сегодня известный своими громкими заявлениями первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что "в случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны.

Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения".

"Надеюсь, до этого не дойдет", - заключил он.

Информация о том, что «Аэрофлот» задействован в организации переброски мигрантов с Ближнего Востока на территорию Белоруссии, не соответствует действительности, - заявили сегодня в пресс-службе «Аэрофлота».

Как подчеркнули в авиакомпании, ее самолеты не выполняют регулярные рейсы в Сирию и Ирак, а также рейсы из Стамбула в Минск. Чартерных рейсов по данным направлениям у «Аэрофлота» тоже нет, сообщили там.

Кроме того, авиаперевозчик уточнил, что с 1 октября по 10 ноября не фиксировал среди транзитных пассажиров на своих рейсах граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск с других направлений, таких как Ташкент, Стамбул и Дубай. В «Аэрофлоте» также добавили, что передвижение граждан Сирии, Ирака и Ирана через территорию России в целом затруднено, поскольку для этого им необходимо получать транзитную российскую визу.

«"Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе, оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании», — заключили в компании.

/TOURBUS.RU