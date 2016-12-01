Судьба «Музенидис Трэвел» должна решиться до понедельника

Во вторник, 9 ноября, в Ростуризме прошло экстренное совещание с экспертами и участниками рынка из-за сложившейся ситуации вокруг туроператора Mouzenidis Travel, который фактически прекратил свою деятельность. Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на «источник, близкий к ведомству



До 15 ноября туроператор должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования — в противном случае его российские юрлица будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров, объясняет суть проблемы источник РБК.

гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди на звонок корреспондента РБК не ответил.





Ростуризм в ближайшие дни планирует решить судьбу российского представительства греческого туроператора «Музенидис Трэвел», из-за приостановки деятельности которого были аннулированы туры в Грецию у десятков тысяч туристов, сообщила свою очередь сегодня глава ведомства Зарина Догузова.

«Судьбу российского представительства греческого туроператора «Музенидис Трэвел», который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни. Мы, безусловно, будем бороться за права наших туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации», — цитирует г-жу Догузову «Интерфакс».

Число пострадавших из-за прекращения деятельности компании она оуенила в 27 тыс. туристов.

Глава Ростуризма также выразила удивление бездействием властей Греции: «Мы удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим, а миллионы россиян с большой симпатией относились к греческой культуре и традициям, с удовольствием проводили там отпуск. Сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон прежде всего туристическому имиджу Греции как гостеприимного направления для отдыха россиян. В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас», — подчеркнула она.

Совершенно очевидно, что Mouzenidis Travel не будет продлевать сроки своего финансового обеспечения, считает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирует РБК. Даже если бы компания захотела продлить фингарантии, ни одна страховая компания не будет их предоставлять туроператору, который фактически приостановил свою деятельность, уверен юрист.



Если у Ростуризма есть информация о неисполнении туроператором договоров, ведомство имеет право исключить туроператора из реестра, не дожидаясь его заявления или истечения срока продления финансового обеспечения, напоминает Мохов и приводит в пример случай с «Натали Турс» в 2018 году.

Но если туроператор будет автоматически исключен из реестра после того, как он не подал информацию о продлении фингарантии, то договор страхования расторгается также автоматически, и на компенсации от страховой компании туристы могут не рассчитывать, указывает г-н Мохов. В этом случае страховой случай не наступает, подчеркивает юрист.





Как сообщалось, из-за приостановки летом 2021 года деятельности Mouzenidis Travel Greece у россиян были аннулированы туры почти на миллиард рублей, в основном это путевки, перенесенные с 2020 года. Сейчас тысячи туристов подают иски к его российскому представительству, компании «Музенидис Трэвел», с требованиями возврата средств за несостоявшиеся туры в Грецию.

В сентябре турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить туроператора из федерального реестра.

/TOURBUS.RU