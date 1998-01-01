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11 ноября
Испания меняет порядок выдачи виз
Теперь все заявители на визу должны предоставить биометрические данные независимо от того, делали ли они это раньше
По сообщению компании BLS, визового провайдера Испании в России, с этой недели изменились условия подачи документов на испанскую визу, - сообщает АТОР.
Теперь каждый заявитель старше 12 лет обязан предоставить биометрические данные в испанском визовом центре независимо от срока действия ранее представленных биометрических данных. Под исключение попадают несовершеннолетние дети, если на момент поездки в Испанию им не исполнилось 12 лет.
Как напоминает АТОР, несмотря на выдачу виз и то, что российский Оперштаб восстановил авиасообщение с Испанией, эта европейская страна не принимает россиян с туристическими целями. Правительство Испании очередной раз продлило запрет на въезд граждан третьих стран с целью туризма до 30 ноября 2021 г.
Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом в России, можно предположить, что испанские границы останутся закрытыми для российских путешественников как минимум до конца текущего года.
В то же время сейчас обратиться за новой испанской визой могут обладатели виз любой шенгенской страны (срок не менее одного года), которые закончились в 2018-2021 гг .
Также в этом списке отдельные категории граждан (обладатели ВНЖ, владельцы недвижимости, моряки, экипажи воздушных судов и пр.).
Кроме того, обратиться за испанской визой также могут лица, прошедшие полный курс вакцинации одной из вакцин, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac) с предоставлением копии сертификата вакцинации.
По мнению туроператоров-членов АТОР, в требованиях испанской стороны о повторной биометрии нет ничего удивительного: аналогичные требования к заявителям предъявляют консульские службы Греции, Австрии и Венгрии.
Причин тому несколько: во-первых, биометрические данные заявителя хранятся в Визовой информационной системе (VIS) только пять лет. Таким образом, по прошествии пяти лет с момента первой сдачи биометрических данных для оформления шенгена, потребуется повторная биометрия. Значит, в 2021 году предстоит снова сдавать биометрию тем, кто впервые это сделал в 2016 году.
Во-вторых, из-за действующих ограничений на пересечение границ страны Шенгенской зоны сейчас не пользуются общей системой VIS, а формируют собственные биометрические базы. Впрочем, и до пандемии россиянам приходилось сдавать биометрию несколько раз при обращении за визой разных стран Шенгена. Так, свои отдельные электронные базы биометрических данных были у Италии и Франции.
/TOURBUS.RU
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