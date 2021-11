Новости Отели сети Hilton появятся в Пятигорске, Владимире и Одессе Новые отели появятся под брендами Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn и Hilton Hotels & Resorts

Строительство отеля Hampton by Hilton запланировано в Пятигорске (на рисунке - проект отеля), сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своем аккаунте в Telegram. "В Пятигорске появится первый в крае сетевой отель Hilton международной компании, занимающийся гостиничным бизнесом. Отель Hampton by Hilton на 133 номера будет построен на улице Пастухова", — написал г-н Ворошилов . Предполагаемая сумма инвестиций в проект — 700 млн рублей. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Пятигорска, инициатором проекта выступила пятигорское ООО "Лапа". В настоящее время инвестор приступил к разработке проектно-сметной документации. Строительство давно запланированного отеля международной сети Hilton Garden Inn планируется начать и в центре Владимира в текущем году, сообщили ранее в администрации региона. По информации обладминистрации, с компанией Hilton подписан долгосрочный договор управления. Застройщик еще не определен. Пятиэтажный гостиничный комплекс будет рассчитан на 162 номера, из них 4 номера для инвалидов. В настоящее время подготовлен участок под строительство, пройдена госэкспертиза, получен полный комплект разрешительной документации. Ввести отель в эксплуатацию планируется в III квартале 2023 года. Инвестиции в объект составят более 1,1 млрд рублей. Отели международного бренда Hampton by Hilton предлагают услуги путешественникам в более чем 1900 городах 15 стран. В России гостиницы сети Hampton располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде. Отмечается, что в рамках реализации смежного проекта планируется благоустроить более 23,5 тыс. кв. метров вокруг отеля. В частности, на данной территории планируется обустроить корты, каток, площадки воркаута, площадку с навесом для йоги и медитации, верёвочный парк, а также фонтаны, парковую зону, смотровые площадки. Кроме того, предусмотрены торговая зона, вело- и автопарковки. Компания Hilton также заключила франчайзинговое соглашение с девелопером Gefest Group (Одесса) о реализации проекта гостиницы в Одессе, открытие которой запланировано на весну 2025 года. Согласно пресс-релизу Hilton, управлением гостиницы неподалеку от района Аркадия будет заниматься кипрская Millennium Hospitality. Новый отель станет частью сети Hilton Hotels & Resorts. "Мы видим возможности расширения в Украине, к нашему портфелю помимо Hilton Kyiv присоединятся две гостиницы. Растущий международный интерес к Одессе и стабильный внутренний спрос делают Hilton Odessa важным дополнением к нашему европейскому портфелю. Мы рады сотрудничать с Gefest Group и представить наш бренд на юге Украины", — цитируется в сообщении старший вице-президент по развитию Hilton в Европе, Ближнем Востоке и Африке Патрик Фитцгиббон. Согласно сообщению, проект предусматривает строительство двух корпусов в Ванном и Приморском переулках в Одессе. Номерной фонд гостиницы составит 145 номеров. Инфраструктура отеля включает два бассейна, один из которых — панорамный, четыре ресторана и бара, конференц-центр (800 кв. м), банкетный зал (300 кв. м), лаунж-зону на крыше, спа-центр (600 кв. м). В Украине первая гостиница сети Hilton Hotels & Resorts открылась 26 марта 2014 года в столице — пятизвездочная Hilton Kyiv. Hilton — одна из ведущих мировых гостиничных компаний, объединяющая 18 брендов и более 1 млн номеров в 122 странах мира. /TOURBUS.RU





