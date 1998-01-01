Объявлены лауреаты регионального этапа Х Национальной премии Russian Event Awards

Всего для участия в этом этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25 регионов России

В Санкт-Петербурге в отеле «Астория» состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Победители регионального этапа приглашаются в Общенациональный финал премии, который состоится 1-3 декабря в Ульяновске.

Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25 регионов России. По итогам заочной оценки были отобраны сильнейшие проекты, которые были приглашены в финал регионального этапа в Санкт-Петербург. В финальных мероприятиях было представлено 112 проектов из 24 регионов.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».

«Ежегодная премия Russian Event Awards стала больше чем конкурс – она дает мощный импульс для развития качественных новых туристских продуктов в нашей стране. Сегодня мы увидели и отметили лучшие практики в сфере событийного туризма, которые были реализованы, несмотря на все трудности отрасли. Я искренне рад, что проекты Санкт-Петербурга, представляющие новые творческие разработки и инновационный подход к проведению событий, удостоены Национальной награды.

Это очень важное признание. Оно говорит о том, что мы научились работать в новой реальности и новых форматах – онлайн и гибридном - особенно актуальных в текущих условиях. Приобрели опыт, позволяющий позиционировать мероприятия на широкую аудиторию, создавать общероссийский и даже международный резонанс, формировать спрос на посещение наших событий, и актуальный, и отложенный в силу известных обстоятельств.

Я поздравляю лауреатов премии – профессионалов, которые становятся не только продюсерами впечатлений, но и серьёзно помогают развивать туристскую отрасль и экономику своего региона», - отметил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

«Знаковым является то, что представители четырех федеральных округов собрались сегодня в городе, который за последние годы вышел в лидеры по организации событий. В Петербурге сформирована четкая программа «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география», которая признана «Ведущей маркетинговой кампанией Европы 2021 года». Важно, что информационная кампания Комитета по развитию туризма получила столь высокую награду - до сих пор ни один город в нашей стране такого авторитетного признания не получал. Более того, этот проект объединил массу новых подходов для выявления достопримечательностей, которые мы не знали.

Создан гид «(От)личный Петербург», который позволяет увидеть город совершенно по-другому, уже пользуется популярностью не только у горожан, но и у гостей и работает на возвратность в туризме. Совместно с профессиональными сообществами мы продолжаем создавать новую веху в отрасли. Представленные на конкурс проекты все уникальны - их авторы формируют историю событийного туризма своих городов, регионов и всей страны в целом.

Я поздравляю участников и победителей регионального этапа Национальной премии - взятый нами десять лет назад курс на развитие и популяризацию событийного туризма работает. Реализуются масштабные проекты, которые делают нас известными во всем мире», - прокомментировал Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии Russian Event Awards.

«Отрадно видеть, что на финале регионального этапа премии авторы туристических событий не только представили сильные и качественные проекты, но и помогали друг другу во время презентаций. Хотелось бы отметить, что многие конкурсанты ежегодно приезжают на премию и привозят новые идеи, новые проекты и качественно совершенствуют те, что уже существуют. Все это говорит о том, что на площадке премии Russian Event Awards сформировано сильное профессиональное сообщество — «звезды» событийного туризма, которые всей душой любят то, что делают.

Дорогие участники, мы с вами «на одной волне», можете рассчитывать на нашу поддержку и от души желаем, чтобы все ваши события состоялись», - поделилась Ольга Хоточкина, председатель Экспертного совета Национальной премии Russian Event Awards, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Проекты-победители регионального этапа (обладатели 1, 2, 3 места) и проекты из дополнительного списка приглашаются в Общенациональный финал премии, который состоится 1-3 декабря в Ульяновске.

Впервые помимо основного профессионального Экспертного совета в жюри конкурса работал состав Молодежного жюри. В него вошли студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Санкт-Петербургского политехнического университета. Молодежное жюри определило победителей в каждой из номинации и на торжественной церемонии вручили дипломы победителям. Молодежное жюри отметило следующие проекты: ссылка.

От лица Исполнительной дирекции премии мы благодарим Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и лично Сергея Корнеева, председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Юлию Кузенскую, заместителя председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, за поддержку в проведении мероприятия.

Благодарим партнеров, которые на протяжении всего сезона поддерживают премию.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Стратегические партнеры: Международная туристическая выставка «Интурмаркет», Национальный календарь событий, Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский союз туриндустрии (РСТ), Коммуникационная группа «Гуров & Партнеры», Выставочно-исследовательский центр R&C, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро», Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Генеральный отраслевой партнер: Туристическая компания «TUI Россия».

Официальные партнеры: «Златоустовская оружейная фабрика», Проектный офис MICE, Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России — AKMP.

Генеральный отраслевой информационный партнер: Электронная газета RATA-news.

Информационные партнеры: Аналитический журнал CongressTIME, Деловой портал для профессионалов ивент индустрии Event Live, Интернет-ресурс «В отпуск ру», Информационный ресурс «100дорог», Информационный ресурс «Вести.Туризм», Туристическая Интернет-газета «Turpressa.com», Блогерское сообщество «Travel_Russia», Российский союз выставок и ярмарок, Главный портал ботанических садов России BOTSADY.ru.

Официальный сайт премии www.rea–awards.ru.