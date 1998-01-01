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Власти Греции советуют нашим туристам носить с собой бумажный сертификат о вакцинации

Российские туристы в Греции столкнулись с проблемой считывания QR-кода

Как сообщает очередь информагентство CNN Greece, на которое ссылается «Интерфакс», иностранные туристы, в том числе и россияне, во время отдыха в Греции столкнулись с проблемой считывания QR-кода с помощью приложения проверки сертификатов. Из-за этого путешественники не могут посещать кафе и рестораны в закрытых помещениях, а также некоторые туристические достопримечательности.

В связи с этим власти Греции подтвердили, что в стране признают российские вакцины от коронавируса вне зависимости от возможности считывания QR-кода приложением для проверки сертификатов, сообщает посольство РФ в республике.

«В ходе брифинга 8 ноября официальный представитель правительства Греции Я.Иконому подтвердил, что в Греции признаются иностранные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, независимо от возможности считывания QR-кода с помощью приложения проверки сертификатов», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

По словам генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса, граждане могут показать бумажную версию сертификата о вакцинации, и ее обязательно примут.

Напомним, что в конце прошлой недели мы сообщали, что тепеь для посещения кафе и ресторанов в Греции даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты. Новые ограничения будут действовать в Греции до 22 ноября.

Отметим, что ограничения были введены в связи с резким ростом новых случаев заболевания коронавирусом в стране около 6400 человек в д

Напомним также, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU

